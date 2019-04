Pølsemestre: Højer Pølser vandt en regn af priser i Holland

Højer Pølser blev nævnt igen og igen, da vinderne af årets Confrerie des Chevaliers blev annonceret i Holland. Højer-virksomheden tog en række prestigefulde priser med hjem, og vandt blandt andet på kreativitet og økologi.

HØJER/HOLLAND: De har svært ved at få armene ned hos Højer Pølser i disse dage. I weekenden scorede den familieejede virksomhed mildest talt en regn af pokaler, medaljer og hæder, da årets Confrerie des Chevaliers, populært sagt EM for pølser og slagtervarer, blev afgjort i Holland. I alt blev det til fire pokaler, 24 guldmedaljer og to sølvmedaljer for holdet fra Højer, som oven i købet også kunne tage hjem fra Holland med titlen for konkurrencens mest kreative idé med "Romflaske Spegepølse 1897". Så hvordan udvikler man en prisvindende idé? Det har slagtermester Jan Müller et helt klart svar på: - Det sker gennem historiekendskab. Vi udvikler gennem den sønderjyske pølsekultur, og det betyder blandt andet noget for valget af ingredienser. Til flaskepølsen bruger vi hel gul sennep, som er dyrket lokalt, ligesom der også er rom i den. Og netop valget af rom har også en historisk forbindelse, for tilbage i tiden, da man byggede i Caribien, blev fragtskibene betalt for antallet af sten. Derfor brændte man mindre mursten her i området, og de blev sejlet ud - men skibene skulle jo ikke gå tomme tilbage fra Caribien. Så der kom rom den anden vej, og derfor er rommen med i vores pølse.

Det er vores passion. Det er blevet en sport for os at udvikle og tage til de her konkurrencer. Jeg synes selv, vi er godt med fremme, og vi arbejder selvfølgelig hårdt på at udvikle endnu flere spændende produkter. Man tager jo altid afsted for at vinde, så det skal virke. Jan Müller, slagtermester, Højer Pølser

Holdet tog turen Samtidigt blev konkurrencen også til en mindre udflugt for firmaet. Med til Confrerie des Chevaliers hører det nemlig, at repræsentanter fra virksomhederne skal stille ved konkurrencen personligt, og desuden skal de mange virksomheder også tage deres egne bud på kreative produkter med til konkurrencen. Det er netop den kategori, som Højer Pølser tog sejren i. Derudover kunne holdet fra Højer også tage Den Nationale Pokal med hjem, ligesom de også scorede en pokal for økologiske varer. Specielt sidstnævnte er vigtig, for der er en del udfordringer i at producere økologisk, forklarer Jan Müller: - At producere økologisk er noget helt andet. Man har oddsene imod sig, for når du kommer salt på kød, så bliver det gråt og kedeligt. Derfor er det meget lettere at producere en konventionel pølse med god farve og smag, end det er at gøre, hvis den skal være økologisk. Derfor eksperimenterer vi rigtig meget med mange hemmelige ting for at kunne lave et godt, økologisk produkt, forklarer han.

Det er en sport Netop eksperimenter og udvikling præger virksomheden, som drives af de to brødre, Jan og Gerd Müller. For Jan er det at udvikle blevet til en reel passion: - Det er vores passion. Det er blevet en sport for os at udvikle og tage til de her konkurrencer. Jeg synes selv, vi er godt med fremme, og vi arbejder selvfølgelig hårdt på at udvikle endnu flere spændende produkter. Man tager jo altid afsted for at vinde, så det skal virke, slår han fast. I alt deltog 125 virksomheder fra ni lande i årets Confrerie des Chevaliers.