Plejepersonale og politi fandt bortgået dame i nattemørket

En 78-årig dame kan takke politiet og plejepersonalet på et lokalt ældrecenter i Toftlund for, at hun natten til tirsdag kom trygt i seng.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog et tip om, at en ældre dame gik rundt på Ribevej uden ret meget tøj på.

Da politiets nærmeste patrulje befandt sig i Tønder ringede de til et lokalt ældrecenter i Toftlund for assistance.

Personalet herfra begav sig straks ud for at lede efter damen, som det lykkedes dem at finde.

Ifølge vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, viste den ældre dame tegn på demens og er først for nylig flyttet til området.