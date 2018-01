Plejehjem får køkkener til 2,7 millioner

Jette Marie Nissen, plejecenterleder på Richtens Plejecenter, er glad for de 2,7 millioner kroner, plejecenteret har fået til renovering af de ni køkkener samt storkøkkenet. Det sidste køkken blev færdig i sidste uge. Her ses Jette Marie Nissen ved afdansningsbal på plejehjemmet i fredags. Foto: Cecilie Spottog Petersen

Richtens Plejecenter har renoveret de ni leve-bo-køkkenmiljøer samt storkøkkenet for 2,7 millioner kroner fra ældrepuljen. Formålet er at kunne inddrage beboerne i madlavningen ud fra et rehabiliterende perspektiv, og det er lykkedes, siger centerleder Jette Marie Nissen.

Tønder: 2,7 millioner kroner. Det er det beløb, Richtens Plejecenter har fået fra ældrepuljen, og det er det beløb, de har renoveret køkkener for. I alt har centerets ni køkkener samt storkøkken fået en overhaling, der er til at få øje på. - Før var der ikke meget plads i køkkenerne, til at beboerne kunne være med, og det var svært med kørestole. De nyrenoverede køkkener har meget mere plads, og så er de indrettet demensvenligt. Der er tænkt over eksempelvis formerne og farverne på bordplader, der gør det nemmere at inddrage demente, og så er alle borde med hæve-sænke funktion, så man kan sagtens skrælle kartofler, selvom man sidder i en kørestol, fortæller Jette Marie Nissen, der er plejecenterleder på Richtens Plejecenter.

I de køkkener, der først blev færdige, har vi kunnet mærke, at beboerne er meget mere med i madlavningen. Og mad er det største fællesskab, vi har. Jette Marie Nissen, leder, Richtens Plejecenter

Nyt år med nye køkkener Arbejdet med renoveringen af køkkenerne startede i september, og i uge 1 stod det sidste køkken færdigt. - Vi har været pressede, men nu står de alle klar, siger Jette Marie Nissen. Hun fortæller, at leve-bo-miljøerne er ud fra en rehabiliterende tankegang, og personalet har sagtens kunnet mærke, at rammerne nu er bedre. - I de køkkener, der først blev færdige, har vi kunnet mærke, at beboerne er meget mere med i madlavningen. Og mad er det største fællesskab, vi har. Det er det, vi samles om på kryds og tværs flere gange om dagen, og ved at have rammerne i orden, kan vi bedre tilbyde dem at være med i det fællesskab fra start til slut.