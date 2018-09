Plejeboligtilbud til ældre udviklingshæmmede på vej

Den gennemsnitlige levealder er stigende - det gælder også for udviklingshæmmede. Det har skabt behovet for et særligt plejetilbud for ældre udviklingshæmmede i Tønder Kommune. Nu er forslaget vedtaget: Seks pladser er på vej.

TØNDER: Tønder Kommune vil etablere et plejeboligtilbud for ældre udviklingshæmmede. Det står klart efter torsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor et enigt byråd traf beslutningen om, at der skal etableres et samlet plejeboligtilbud med i alt seks pladser.

Baggrunden er, at udviklingshæmmede bliver langt ældre i dag, end de gjorde for bare 20 år siden. Det betyder også, at der opstår særlige behov: Når en udviklingshæmmet borger bliver ældre, vil vedkommende få de samme alderstegn som resten af befolkningen gør. Et eksempel, som blev fremhævet på torsdagens møde, er, at det ikke er usædvanligt at udviklingshæmmede borgere i dag får demens.

Forslaget blev først taget op i december 2017 og januar 2018, og siden har man arbejdet med at finde den rette model for tilbuddet.

Oprindeligt var Handicap Løgumgård i spil, men med de potentielle modtagere af et sådant tilbud fordelt på flere botilbud i Tønder, såvel som Løgumgård, viste dette sig ikke at være en god løsning. For mange borgere ville skulle flytte. Nu kan der imidlertid arbejdes for fuld kraft mod en løsning. Det er netop vedtaget, at seks pladser skal oprettes.