Plasticaffald flyder ved Fiskbæk: - Det er miljøsvineri

Gennem mere end et år har der ligget bunker af sort plastic, gamle dæk og rør af plastic og jern få meter fra Fiskbæk ved Toftlund. Naturelsker kalder det for "miljøsvineri"

TOFTLUND: Det huer ikke naturelsker Peter Bramsen, når han ser affald og skidt smidt i naturen. Og når affaldet ligger bare fire-fem meter fra den naturskønne Fiskbæk, ringer alle hans advarselslamper. Derfor kontaktede han i det tidlige forår Tønder Kommune for at anmelde "svineriet" - en stak med plastik og gamle dæk. - Jeg ved, det er forbudt. Plastic hører ikke til i naturen, som han siger. I begyndelsen af marts fik Peter Bramsen at vide, at Tønder Kommune havde haft en vandløbsmedarbejder på lokaliteten mellem Fiskbæk Bro og Haverbæk Bro syd for Toftlund. Medarbejderen havde lagt mærke til affaldsdyngen: "Dette affald bliver der også taget hånd om", lød beskeden fra en miljømedarbejder den 4. marts.

Miljøsvineri To måneder senere, den 3. maj, oplyser fagchef for miljø og natur, Christa Jørgensen i en mail til Peter Bramsen, at affaldet vil blive fjernet i løbet af sommeren: "Jeg kan oplyse dig om, at den store mængde plastaffald vil blive fjernet seneste den 1.8. 2019. Området langs Fiskbæk er meget vådt, og det er derfor ikke muligt for ejer at køre med vogn og læsser i området før omkring juli". Nu er vi i starten af september. Arealet er knastørt, men affaldet ligger der stadig. - Det hører bare ingen steder hjemme. Det er noget miljøsvineri, siger Peter Bramsen, der anslår at der ligger cirka 75 kubikmeter med jord iblandet plastikaffald.

Dialog vejen frem Peter Bramsen medgiver, at noget af affaldet er fjernet i mellemtiden. Men langt fra det hele. - Cirka halvdelen af affaldet er fjernet efter at kommunen har givet et påbud, siger han. Hos Tønder Kommune erkender direktør for teknik og miljø, Ditte Lundgaard Jakobsen, at landmanden ikke som påbudt har ryddet op. Men man er i dialog, og landmanden har rekvireret hjælp fra en maskinstation. Imidlertid har maskinstationen travlt med at bjærge årets høst lige nu, fortæller direktøren. - Han har fået at vide, at han skal rydde op hurtigst muligt. Han har gjort en aktiv indsats, så vi har ikke sat en dato, men vi forventer, at han fjerner det, og vi følger op på det, siger Ditte Lundgaard Jakobsen og tilføjer, at kommunen i yderst konsekvens kan anmelde landmanden til politiet. - Det er et greb, vi nødig vil ud i. Dialog er vejen frem.