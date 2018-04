Plantemarked på Skibbroen

Tønder: Der bliver masser af spændende planter at kigge på, når Tønder Havekreds holder plantemarked. Det sker lørdag 21. april på p-pladsen på Skibbroen. Her kan man også få en havesnak med andre haveinteresserede.

- I år har vi valgt at udvide åbningstiden, således at vi holder plantemarked fra klokken 9-13. Plantemarkedet er ikke bare for folk med haver, men også for dem der kun har lyst til at dyrke krukker, eller altankasser. Der er planter til alle former for have, siger den nye formand for Tønder Havekreds, Maj-Britt Petersen.

Det er gratis at deltage, både for sælger og køber.

/EXP