Piger udfolder sig i ungdomsskolens køkken

12 piger har i denne uge udskiftet strand, vand og sand med mel, køkkengryder og bagning i Agerskov Ungdomsskoles køkken. Her bliver der bagt, lavet mad og anrettet lækre retter.

AGERSKOV: 12 piger - og ingen drenge - har brugt starten af denne uge i køkkenet på Agerskov Ungdomsskole, der for første gang afprøver konceptet "Kok Amok". Det er nu ikke fordi, de unge går så meget amok bag gryder og pander, men som køkkenleder Mona Olesen forklarer, så skulle dagene på ungdomsskolen have et navn.

Mandag lagde pigerne ud med at lave mexicansk mad, pizzasnegle og salatbar. Desuden fik de tid til at bage bundene til lækre hindbærsnitter, der blev samlet og pyntet efter alle kunstens regler tirsdag.

En af pigerne, der sad dybt koncentreret over pynteopgaven, var Lea Kruhl, Visby. Ligesom de andre deltagere havde hun fået lov til at tage et par snitter med hjem i kagedåsen, og de skulle naturligvis være flotte.

- Jeg kan godt lide at lave mad. Her har vi lavet en masse og hygget mig, siger den niårige pige, der var afsted med to veninder.