Herfra vil den nu 24-årige nu til at føre valgkamp, for efter at have været medlem af flere politiske partier har hun nu valgt at stille op til Folketinget. Det skriver Sn.dk .

VORDINGBORG: Zandra Berthelsen blev misbrugt som barn og var et af ofrene i det, der blev kendt som Tønder-sagen i 2005. Hun har i årevis levet skjult for offentligheden og har lige siden kæmpet en hård kamp med følgerne af overgrebene. I 2016 stod hun i en TV2-dokumentar frem med sin historie, og i dag er hun bosiddende i Vordingborg Kommune.

Stiller op som løsgænger

Zandra Berthelsen vil stille op til Folketinget som løsgænger. Hun forklarer til Sjællandske, at netop det valg er truffet, da hun efter eget udsagn gerne vil skabe røre i andedammen. Det til trods for hendes tidligere medlemsskab af flere politiske partier. Og netop udtrykket, "Røre i andedammen", er da også titlen på den politiske side, som Zandra Berthelsen for nylig har stiftet på Facebook.

Hendes indgangsvinkel er blandt andet at sikre bedre vilkår i psykiatrien:

- Der er så mange i samfundet, der ikke bliver hørt. De har fortjent en stemme, forklarer hun til den sjællandske avis og tilføjer, at hun vil gøre sit til at forbedre psykiatrien:

- Der er brug for mere snak og mindre kemi. Det er alt for nemt at sige, at man gerne vil have en pille, siger hun til avisen.

Zandra Berthelsen efterlyser også et bedre samarbejde i den offentlige psykiatri - lært af de erfaringer hun selv har gjort sig med privat behandling:

- Læger, sygeplejersker, psykologer og terapeuter skal også blive bedre til at arbejde sammen og til at arbejde sammen med alternative behandlinger. Det har jeg selv manglet. Jeg har måttet gå til private behandlere, fordi lægerne ikke er åbne for de behandlinger, jeg har haft brug for, forklarer hun til Sjællandske.