Pige indlagt for røgforgiftning efter brand i juledekoration

VESTER TERP: En 15-årig pige blev i nat indlagt på sygehuset til observation for røgforgiftning efter en udendørs brand.

Indsatslederen ved Brand & Redning Sønderjylland, Per Frandsen, fortæller, at de frivillige brandfolk fra Løgumkloster Brandværn blev kaldt ud til en brand på Fælledvej i Vester Terp ved Løgumgårde klokken 02.27 søndag nat.

Da brandfolkene ankom til stedet, kunne de se, at der havde været ild i en udendørs juledekoration, der lå på en bænk. Både dekoration og bænk var så godt som udbrændte, oplyser Per Frandsen.

Man kunne se, at ilden havde slikket godt op ad muren, men heldigvis for husejeren var udhænget beklædt med eternitplader - det har forhindret at ilden bredte sig.

- Branden fik heldigvis ikke fat i udhænget. Hvis den havde det, havde vi haft en klart større brand i huset, siger indsatslederen.

Mens eternitpladerne forhindrede flammerne i at fænge, så forhindrede pladerne ikke røgen i at søge op under udhænget og ind i husets skunk. Røgen fordelte sig således op under taget og ind på den 15-årige piges værelse.

Da der var risiko for at pigen havde fået røgforgiftning blev hun sendt på sygehuset.

- Vi tager ingen chancer. Er der den mindste tvivl, sender vi folk af sted på sygehuset, lyder det fra Per Frandsen.

Per Frandsen vurderer, at ilden er startet i en kortsluttet lyskæde på juledekorationen.