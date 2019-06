Philip Tietje: Der skal stemmes mere lokalpatriotisk

Venstres lokale kandidat i Tønderkredsen, Philip Tietje, fik ikke det valg, som han havde håbet på. En af hans forklaringer er, at folk i Tønderkredsen ikke stemmer lokalt nok.

Valg: Tønderkredsens venstrekandidat til folketingsvalget, Philip Tietje, fik ikke det valg, som han havde håbet på. Det blev i alt til 2296 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds. Det var ikke nok til at give et af de seks mandater, som Venstre fik i Sydjyllands Storkreds. Spørger man venstremanden selv, er en af forklaringerne, at det er svært at få borgerne i Tønderkredsen til at stemme lokalt. - Det er svært at holde stemmerne hjemme i Tønderkredsen, må vi bare erkende. Selvom jeg er super lokal, så er det de tre kendte ansigter Ellen, H.C. og Eva (Ellen Trane Nørby, Hans Christian Smidt og Eva Kjer Hansen, red.), der støvsuger området for de personlige stemmer. Det gør det alt andet lige svært at være med i det store spil, sagde Philip Tietje.

V-mandaterne i Tønderkredsen

Ellen Trane Nørby (13.477 personlige stemmer)

Anni Matthiesen (11.308 personlige stemmer)

Hans Christian Schmidt (11.084 personlige stemmer)

Eva Kjer Hansen (9531 personlige stemmer)

Christoffer Aagaard Melson (7546 personlige stemmer)

Ulla Tørnæs (6974 personlige stemmer) I Sydjyllands Storkreds blev det til seks mandater til Venstre:

Det dobbelte At ikke-lokale politikere tog de fleste stemmer i Tønderkredsen, havde Philip Tietje ellers håbet på, at han kunne udfordre. Men det lod sig ikke gøre. - Jeg havde håbet på det dobbelte antal personlige stemmer, end hvad jeg fik. Vi havde regnet med, at hvis vi kom op de 4-5000 personlige stemmer, ville vi komme i betragtning til det sjette mandat, alt efter, hvad konkurrenterne fik. Jeg kan se, at det sjette mandat er 'solgt' for omkring 6000 personlige stemmer. I Tønderkredsen fik Venstre 7318 stemmer. Philip Tietje vurderer selv, at hvis han som lokal kandidat kunne hente de lokale stemmer hjem, og få omkring 1000 stemmer uden for kredsen, så ville chancen for at få et mandat være der. - De 1000 stemmer uden for kredsen har jeg leveret. Men jeg får kun hver sjette stemme i Tønderkredsen, og så er det svært at vinde i så lille en kreds som Tønder.

Skal sove på det Hvorvidt Philip Tietje vil give folketinget et forsøg igen ved næste valg, har han endnu ikke svaret på. - Jeg skal have sovet på, om jeg står til rådighed igen. Jeg har brugt rigtig mange timer på det her. Og er vi så langt fra målet, som vi er med det valg her, så skal man være et skarn, hvis man bruger så meget tid en gang til, siger Philip Tietje, der i hvert fald ønsker en anden strategi, hvis han stiller op igen. - Vi skal skabe en fortælling om, hvor vigtigt det er, at folk stemmer lokalt for eksempel ved at gå fra hus til hus og fortælle vælgerne det, så de kan få en lokal i Folketinget, som vil arbejde for Tønder. Det er missionen.