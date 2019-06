Peter og de andre frivillige trækker læsset

For at andre kan feste, må de frivillige tage en tørn. 49-årige Peter Schmidt har været med bag scenen til Skærbæk Open Air i 19 år.

- Vi har solgt omkring 750 billetter i forsalg, og det er i det leje, vi plejer at ligge med forsalg. Men mit indtryk er helt klart, at der er flere på pladsen nu, end der plejer at være så tidligt på dagen, konstaterer han.

- Vi plejer at have styr på det, konstaterer han, og fortsætter: - Der er jo altid det med vejret. Det er ikke så fedt, når det regner, men det har vi jo ingen indflydelse på.

Peter Schmidt har svært ved at huske, at der er noget, der er gået skævt, mens han har været med.

- Vi er et fast hold på en seks til otte mand, der styrer det her bag scenen. Det er en stabil flok, og vi har rigtig mange gengangere. I år har vi kun en enkelt ny, fortæller han.

Bag scenen ånder alt fred og ro. De frivillige, der står for at bære musikernes grej ind og ud af scenen, har pause, når musikken spiller.

For hyggens skyld

Peter Schmidt elsker at være med til Open Air, og dagen er da også afsat i kalenderen i god tid.

Han er slet ikke misundelig over ikke at kunne være med til at feste og drikke øl på pladsen i løbet af dagen.

- Det siger mig ikke rigtig noget at sidde derude foran og drikke øl. Når vi har pakket ned efter musikken, så plejer vi lige at sidde og få en snak og en kande øl. Så kan jeg jo indhente noget af det øl, jeg ikke drikker under arrangementet, fortæller han med et lille smil.

Han synes, det er en hyggelig tradition at være med til.

- Det skal jeg bare være med til. Det er rigtig hyggeligt, og vi er en god flok, fortæller han.