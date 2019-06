Person på paddleboard jagtede gummibåd - men kunne selv komme tilbage på land

Rømø: Politi og redningsfolk blev søndag eftermiddag kaldt ud til Lakolk Strand på Rømø, men situationen var ikke så alvorlig som først antaget. Første melding lød på, at to personer var drevet væk fra kysten på et paddleboard.

Da politiet ankom, kunne man konstatere, at der var tale om en enkelt person på et paddleboard, som forsøgte at indfange en vildfaren gummibåd til søs, men vedkommende havde ikke brug for hjælp til at nå tilbage til fastlandet.