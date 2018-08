Pensioneret major giver nostalgisk foredrag om Tønder Kaserne

Søren P. Sørensen var i sin tid ked af at skulle flyttes fra Aarhus til Tønder dengang for 40 år siden i 1978. Men stemningen vendte, fordi han og kollegerne og deres familier blev så godt modtaget i Tønder.

TØNDER: Det betyder stadig noget for Tønder, at der lå en kaserne i byen indtil 2002, og onsdag den 8. august klokken 14 vil pensioneret major Søren P. Sørensen holde foredrag om livet på kasernen og sin egen opvækst. Det foregår på Tønder Kulturhus - Schweizerhalle.

Foredraget om om livet på Tønder Kaserne og om pensioneret major Søren P. Sørenens opvækst som landmandssøn foregår på Kulturhuset/Schweizerhalle onsdag 8. august klokken 14-16. Det er primært for brugere af seniorcentret, som er over 60 år eller borgere, der står uden for arbejdsmarkedet. Fri entré. kaffe og kage i pausen koster 30 kroner.

Nej til Aarhus

Det lå ellers ikke i kortene for Søren P Sørensen, at han skulle ind til forsvaret. Foredraget kommer også til at handle om hans egen opvækst som bondedreng i Midtjylland. Han skulle egentlig have været landmand. Men efter sin værnepligtigt i 1964-65 i Aarhus kom han ind til forsvaret i stedet.

Efter flytningen til Tønder blev han så glad for byen, at han faktisk sagde nej til en stilling i Aarhus seks år senere.

- Jeg bad om jeg kunne blive fri, for jeg var faldet godt til. Jeg håber, at folk efter foredraget bliver lidt mere overbevist om, at Tønder er et godt sted at bo, og så er der også lidt nostalgi i det.