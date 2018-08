Med en bevilling på 3,5 millioner kroner sikrer Region Syddanmark indretningen af et korttidscenter på Tønde Sygehus. Centret kommer til at rumme 11 sengepladser og skal styrke det sundhedsfaglige samarbejde mellem regionen og kommunen.

TØNDER: Pengene er i hus og dermed kan arbejdet gå i gang. Tønder Sygehus indrettes nu med et korttidscenter, der flyttes fra det nuværende Leos Plejehjem til Region Syddanmarks matrikel på Carstensgade. Regionsrådet har netop godkendt en bevilling på 3,5 millioner kroner til projektet, og dermed er finansieringen af de i alt knap 8,7 mio. kr., som etableringen er budgetteret til at koste, på plads. - Korttidscentret bliver et sted med døgn-sengepladser. Det skal bruges til at forebygge genindlæggelser - eksempelvis hvis en patient ikke behøver indlæggelse på et hospital, men omvendt ikke har det godt nok til at komme hjem, har formanden for sundhedsudvalget i Tønder Kommune, Irene Holk Lund (V) tidligere forklaret til JydskeVestkysten. Kortidscenteret kommer til at rumme 11 sengepladser. Centeret bliver etableret på sygehusets 1. sal - tæt på regionens medicinske daghospital, hvor tidligere sengestuer, operationsrum, hvilerum og kontorer renoveres.

Tæt samarbejde Etableringen af korttidscentret følger regeringens ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen, så flere opgaver i sygehusvæsenet kan klares lokalt, gerne i samspil mellem regionerne og kommunerne. - Korttidscenteret på sygehuset i Tønder er et godt eksempel på, hvordan vi udvikler det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde med kommunen. Når vi samarbejder tværs af sektorerne bliver det nemmere at give borgerne oplevelsen af et velkoordineret sygdomsforløb. Som patient oplever man ikke overgangen fra én sektor til en anden, men i stedet ét koordineret sygdomsforløb, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark. Irene Holk Lund er enig. - Vi skaber mere samdrift med Region Syddanmark med dette tiltag. Det vil samle kompetencer fra det medicinske daghospital og korttidscentret, og ultimativt mener vi, at det vil give en bedre service. Ambitionen er, at alt, der ikke er svært, bør klares nært, sagde hun, da planerne om det nye korttidscenter blev offentliggjort i foråret. Et ophold på korttidscenteret kan vare op til tre uger.