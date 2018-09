Pengene passer: Bred enighed om Tønders økonomi

11 underskrifter sikrer fuld opbakning til Tønder Kommunes budget for 2019 og prioriteringerne frem til 2022. Kommunen øremærker i alt 44 millioner kroner til udvalgte indsatsområder. Budgettet lægger også op til at sælges ud af kommunale ejendomme, og at der holdes fast i aktivitetsparken Hjemsted - Danernes Verden.

TØNDER: Det er svært at skrive, når man har begge arme i vejret. Borgmester Henrik Frandsen var på vegne af Tønder Kommune en glad mand, og nåede lige at sætte sin underskrift på det officielle dokument, inden han med udpræget glæde og stolthed i stemmen fredag eftermiddag orienterede om et netop indgået, bredt budgetforlig. I alt 11 underskrifter fra kommunalbestyrelsens 10 politiske grupperinger plus borgmesteren sikrer, at alle 31 folkevalgte i byrådssalen bakker op om den økonomiske køreplan helt specifikt for 2019 og i mere overordnede tal frem til 2022. - Et bredt forlig, hvor alle er med, lover godt for Tønder Kommune. Vi er dermed fælles om at bringe kommunen videre. Og så er det et godt budget, hvor vi er helt oppe at ramme loftet for, hvad vi må bruge i både drift og anlæg, sagde borgmesteren, mens underskrifterne var ved tørre.

Et bredt forlig, hvor alle er med, lover godt for Tønder Kommune. Vi er dermed fælles om at bringe kommunen videre. Henrik Frandsen (V), borgmester, Tønder Kommune

Køreplanen Efter forliget fredag eftermiddag er der nu lagt op til, at Tønders budget for 2019 og overslagsårene frem til 2022 fremlægges til førstebehandling i byrådssalen torsdag den 20. september.Herefter har de politiske partier mulighed for at komme ændringsforslag i en periode på 10 dage.



Budgettet forventes herefter at blive endelig vedtaget ved andenbehandlingen den 11. oktober.

Driftsudvidelser Samlet indeholder budgetaftalen nye driftsinitiativer for i alt 15,9 millioner kroner årligt og et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt 369,4 mio. kr. over budgetperioden frem til 2022. Driftudvidelserne omfatter blandt andet en styrkelse af indsatsen over for udsatte børn og unge, oprettelse af et hus/mødested for særligt udsatte, øget fokus på servicetilbud i byerne, fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen, mulighed for handicapkørsel over grænsen samt øget grødeskæring og markering af 100 året for genforeningen. For at få råd til disse udvidelser er der foretaget besparelser på serviceområdet med i alt 14,4 millioner kroner. Herunder 5,8 millioner, som er fundet ved effektiviseringer, der ifølge forligsteksten ikke påvirker serviceniveauet.

Satsningsområder Af forligsteksten fremgår endvidere, at der afsættes 11 millioner kroner årligt - i alt 44 millioner frem til 2022 - i indsatsområderne i den tidligere godkendte visions- og strategiplan. Pengene skal sikre følgende målsætninger: - at forbedre sundhedsprofilen - at forbedre kvalitet i folkeskolerne og dagtilbud - at andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet er faldet mærkbart - at der er sket markant vækst indenfor erhverv og turisme - at der er skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer i Tønder Kommune