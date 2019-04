TM Tønder Håndbolds aktieemission med minimum 1,2 millioner kroner er i hus. Dermed står klubben rustet til at leve op til ambitionen om fortsat at være med i toppen af dansk herrehåndbold.

- Det har været fantastisk at se, hvordan alle bare er rykket tættere sammen i bussen. Det er både privatpersoner, mindre virksomheder og ikke mindst nogle af kommunens helt store, der sammen har sikret, at vi fortsat kan have en klub i toppen af dansk herrehåndbold, siger han.

- Vi er rigtig glade. Indtil helt til sidst blev der kæmpet i alle ledder for at komme i mål, siger TMT-direktør Kim Wittenkamp.

Rekordunderskud

Det var udsigten til et rekordstort underskud på 1,3 millioner kroner ved udgangen af indeværende sæson, der i foråret fik bestyrelsen til at bringe en aktieemission på banen. Samtidig blev der udarbejdet en strategi og tre års-plan, som blev forelagt klubbens sponsorer og taget vel imod. Det gælder blandt andet hos Tønder Kommune, der efter et møde i økonomiudvalget gav grønt lys for fortsat økonomisk støtte på 750.000 kroner årligt.

- Vi hjælper, fordi vi ser TM Tønder som et vigtigt aktiv for Tønder Kommune. Klubben er et sportsligt fyrtårn, og derfor er det vigtigt at sikre økonomien fremadrettet, sagde borgmester Henrik Frandsen tidligere på ugen.