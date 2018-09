Penge lunede på en kølig dag på digerne

- Her er det oplevelsen, der er målet i sig selv. Der bliver ikke taget tid, og vi er her for fællesskabets skyld, og for at få rørt os lidt i de smukke naturomgivelser, fortsatte han.

Der blev ved årets Margueritløb for første gang uddelt midler fra Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond.Der blev uddelt i alt 50.000 kr. Multistedet 15+ modtog 3.000 kr. til deltagelse i julemandsløbet. Tønder Ungdomsbrandvæsen modtog 9.000 kr. til en øvelsesdag for børn og unge. Bostedet Lærkely modtog 8.000 kr. til nye TV. Toftlund Borgerråd fik 5.000 kr. til legeredskaber. Tønder Sport- og Fritidscenter modtog 25.000 kr. til en multibane. Multibanen er det første projekt for den nyligt etableret støttekreds til Tønder Sport- og Fritidscenter.

- Jeg har haft en hjerneblødning, så stavgang er rigtig godt for mig. Vi plejer også at mødes for at gå en tur inden fitness om fredagen.

- Jeg har døjet med noget ledegigt, som jeg er sluppet af med gennem fitness og motion. Og så har jeg fået to nye hofter, så det er guld værd at kunne komme ud og bevæge sig, forklarede Aase Frandsen, og Bente Christensen var enig.

For veninderne Aase Frandsen og Bente Christensen var Digeløbet en fin mulighed for en frisk gåtur.

Laurits Rudebecks datter, Neel Rudebeck, stod for uddelingen af midlerne. Hun er bestyrelsesformand for Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond. Foto: Jacob Schultz

Uddeling fra mindefond

Inden motionisterne blev sendt afsted på de tre ruter, fik repræsentanter fra Multistedet 15+, Tønder Ungdomsbrandvæsen, Bostedet Lærkely, Toftlund Borgerråd og Tønder Sport- og Fritidscenter noget at varme sig på. De blev nemlig hovedpersoner i den første uddeling fra Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond, der denne dag delte 50.000 kr. ud.

For Toftlund Borgerråd betyder de 5000 kr. fra mindefonden, at en naturlegeplads i Toftlund rykker tættere på.

- Her i efteråret går vi i gang med at bygge en ny bålhytte og shelters. Meningen er så, at vi i foråret 2019 kan fortsætte og tilføje en naturlegeplads til projektet. Det kommer alle borgere til gode, forklarer Rikke Weber, der sidder i Toftlund Borgerråd.

Det var bestyrelsesformand for mindefonden og Laurids Rudebecks datter, Neel Rudebeck, der stod for uddelingen af midlerne.

- Jeg står her i dag i en dejlig anledning. Vi kan for første gang uddelte midler fra min fars mindefond. Og sikke en dag og sikke en sag, lød det fra Neel Rudebeck, der fortsatte:

- Det har været en stor glæde at læse ansøgningerne, og vi har denne gang valgt at støtte to sportslige projekter, to sociale og et kan kaldes et fællesskabsprojekt. Alle har de til fælles, at det er gode projekter, der støtter borgere og fremmer udvikling i Tønder Kommune.