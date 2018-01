Patienter med KOL skal uddannes i Tønder

Patientuddannelser indenfor KOL i første omgang og senere også i diabetes skal til Tønder. Hidtil har der været forløb for patienter med KOL i kommunen, mens patientuddannelsen har været i på Sygehus Sønderjylland. Om der skal køres to spor, eller om det eksisterende tilbud skal implementeres i patientuddannelsen vides ikke endnu. "Vi skal se på den viden, vi har på området allerede nu, og så skal vi gøre os nogle erfaringer, inden vi beslutter det endeligt," siger Irene Holk Luund (V), der er formand for sundhedsudvalget. Foto: André Thorup

Tønder: Per 1. januar 2018 har Tønder Kommune, sammen med de øvrige kommuner i regionen, selv overtaget opgaven med patientuddannelser. I Tønder betyder det, at der bliver tilbudt patientuddannelser til mennesker med KOL. - Det betyder, at vi nu kan tilbyde patientuddannelsen til KOL-patienter i nærområdet. Det er vi rigtig glade for, for vi kan se, at borgere fra Tønder Kommune ikke har magtet afstanden til patientuddannelserne i Sønderborg og Aabenraa, siger formand for sundhedsudvalget, Irene Holk Lund (V). Hidtil har patientuddannelserne været placeret på sygehusene i netop disse byer, men snart er det at finde i Tønder. - Det handler om at give borgerne en bedre livskvalitet. Mennesker med KOL er oftere indlagt. Lige nu er det patientuddannelsen i KOL, og på sigt er det også et tilbud til diabetikere, siger hun.