TØNDER: - Man skal ikke tro på alt, hvad man hører.

Med denne sætning indleder Tønder Kommune et råd om at passe godt på sine personlige oplysninger og dermed undgå at blive udsat for identitetstyveri.Det er en kendt sag, at svindlere på mail, facebook eller over telefonen udgive sig for være fra Skat, en bank eller en organisation, hvor man angiveligt har penge til gode. Men nu advarer Tønder Kommune udtrykkeligt mod falske opringninger fra netop kommunen.- En borger blev mandag ringet op af en "Erik fra Tønder Kommune", som havde den glædelige besked, at borgeren skulle have 5000 kroner tilbage fra kommunen. Det krævede dog lige, at borgeren sendte en kopi af sit nøglekort med Nem id-oplysninger. Efterfølgende fik han en SMS om, at han også skulle sende kopi af sit pas, fortæller kommunikationsmedarbejder ved kommunen, Lone Rytter.