Partier vil af med nationale test

Tønder: Væk med de nationale test i de lokale folkeskoler. I hvert fald indtil der er foretaget en landsdækkende, grundig evaluering.

Det er hovedessensen af et forslag som SF og Enhedslisten står bag i byrådssalen torsdag.

Bjarne Lund Henneberg, SF, har brugt initiativretten til på vegne af de to partier at stille forslaget - ønsket er, at forvaltningen retter henvendelse til Undervisningsministeriet og her beder om, at de lokale folkeskoler fritages fra testene. Der testes i fag som dansk, matematik og fysik/kemi.

- Der er alt for stor usikkerhed om kvaliteten af de nationale test, siger Bjarne Lund Henneberg.

Den nye regering har lagt op til, at de nationale test afskaffes i de mindste klasser, og den vil afsøge muligheden for at sætte testene i bero, til de er forbedret. I stedet for at vente på national handling, vil SF og Enhedslisten dog gerne handle nu. Bjarne Lund Henneberg peger på, at flere andre kommuner har bedt om fritagelse.

- Så vil vi også gerne være en af dem, der er foregangsmænd, siger han.

Han mener, man i dag ønsker alt placeret i regneark i folkeskolen - det vil han gerne væk fra.

- Jeg vil have, at læreren skal tilbage i klassen og være det centrale punkt og sørge for, at eleverne får noget ordentlig undervisning, siger han og peger på, at læreren så skal evaluere på undervisningen.