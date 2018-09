Papegøjerne er landet i Ballum

Man kan lære dem utroligt meget. Jeg har prøvet at lære dem at tale på det seneste, og det lykkes engang imellem. Så nu kan de sige "hva' så?", når de vil have ens opmærksomhed..

Træning og relationer

Patrick Bondig blev ansat i august som dyrepasser og har siden trænet intensivt med de mange papegøjer.

- Man kan lære dem utroligt meget. Jeg har prøvet at lære dem at tale på det seneste, og det lykkes engang imellem. Så nu kan de sige "hva' så?", når de vil have ens opmærksomhed. Derudover kan de også lære tricks - for eksempel kan en af dem spille død, og de har også lært at sidde på min finger, siger han.

For at papegøjerne kan genkende ham, så er han altid iført en grøn kasket.

- Papegøjerne er ret intelligente, og er i stand til at danne særlige relationer til nogle mennesker. Derfor er det vigtigt, at de kan genkende mig, så jeg kan opdrage dem, siger han.