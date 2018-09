TOFTLUND: "Palle alene i verden" er en af de mest kendte børnebøger - men nu kommer den også som teater i Musik- og Teaterhuset i Toftlund. Det sker efter at Midtlandets Musik- og Teaterforening har hyret Randers Egnsteater til at lave en dukketeaterforestilling over bogen. Forestillingen er for børn i aldersgruppen seks til ti år.

Teaterforestillingen genfortæller bogen i et billedrigt sceneunivers, der følger drengen Palle, fra han vågner op og finder ud af, at han er helt alene i verden. Selvom han nu kan flyve, køre brandbil, spise sig mæt i kager fra bageren og har legepladsen helt for sig selv, så mangler Palle alligevel noget, for det er svært at vippe, når man er alene i verden.

Stykket foregår søndag den 30. september. Billetterne koster 50 kroner og kan enten købes i døren eller forudbestilles.