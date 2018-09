TØNDER: En 23-årig mand fra Tønder kan se frem til et retsligt efterspil, efter han tirsdag middag blev standset i bil på Håndværkervej i Tønder. Betjentene havde mistanke om, at han var påvirket af euforiserende stoffer. Derfor blev han anholdt for at få udtaget en blodprøve.

Der skulle dog ingen blodprøve til at kunne konstatere, at den 23-årige havde sat sig bag rattet uden et gyldigt kørekort. Det havde han fået frakendt ved en tidligere lejlighed.