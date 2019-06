Påtalte hurtig kørsel: Fik smadret bagruden i sin bil

TØNDER/VENNEMOSE: Politiet eftersøger nu en bil med tre mænd efter en mindre turné i Tønderområdet søndag aften.

Klokken 19.57 modtog politiet en anmeldelse om, at en mand havde fået smadret sin bagrude med en "økselignende genstand", efter at han på en rasteplads på Søndre Landevej i Tønder påtalte, at bilen med de tre mænd havde kørt hurtigt gennem byen. Det oplyser lederen af politiets område syds efterforskning, Jens Peter Rudbeck.

40 minutter senere klokken 20.37 var bilen med de tre mænd angiveligt på færde igen. Denne gang blev der fra Vennemose ved Abild anmeldt et overfald på en mand.

Jens Peter Rudbeck fortæller, at politiet ved, i hvilken retning det skal lede.

- Vi har en god idé om, hvem det er, lyder det fra Jens Peter Rudbeck.