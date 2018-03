Påskens pileflet trak gæster til Kunstrunden

Birkelev: Udenfor Skærbæk ved Birkelev ligger Birkelev Naturkunst ved Jan Jakobsen og Jane Enemark. For 16 år i træk inviterede de indenfor til Åben Pilehave.

- Det er en af årets vigtigste sociale begivenheder for os. Der kommer venner, familie, interesserede og gamle kursister, og det er bare sådan nogle hyggelige dage. Til jul glæder vi os altid til påskedagene, fortæller Jane Enemark, mens hun fletter en sommerfugl i pil med hjælp fra fem-årige Ella Fisker Kjær, der sammen med sin mor, bror og bedstefar er hjælpere på dagen i det åbne værksted.

- Så kom Kunstrunden til, og det var nærliggende at vi startede påskehaven om torsdagen, så vi allerede har noget igang om fredagen, når Kunstrunden starter. Vi har været med i Kunstrunden hvert år, tilføjer hun.

Kunstrunden er 106 kunst- og kunsthåndværkere langs den sydlige jyske vestkyst, der alle holder åbent samtidig i påskedagene.

- Det er en forening, hvor man også kan lave samarbejder på tværs, og vi annoncerer også for hinanden. Vi kan mærke, at det også tiltrækker et andet publikum for os. Kunstrunden har været en bragende succes, og for søren hvor er vi glade for at være en del af det, forklarer Jane Enemark.