Påsken er kunstens højtid

- Der er rigtig stor interesse for keramik lige i tiden. Det er blandt andet båret frem af 'Keramikkamp' i TV, men det er i det hele taget noget, der giver en god ro - og det håber jeg da, at flere vil finde ud af, forklarer Jytte Lysgaard.

I Højer fik Jytte Lysgaard afsat cirka 600 mærker ved sidste års udgave, og det regnestykke håber hun at gentage i år - så godt og vel endda. For kunst, og især Jyttes speciale, keramik, har det godt for tiden:

Bag Kunstrunden Sydvestjylland står Kunstnetværk Sydvestjylland.Det er en regional forening, som er stiftet i 2012. Se mere om foreningen på kunstnetsydvest.dk Med 113 deltagere er der tale om en ny rekord i år.Højer udmærker sig som noget af et centrum i kunstrunden, der i Tønder Kommune har 31 udstillere denne gang.Udover Kurt Schmidt er der også to andre nye, lokale ansigter i årets Kunstrunde.Det er keramikeren Jenny Byskov Kristensen fra Agerskov samt maleren Marit Beckmann fra Løgumkloster.Kunstrunden kører fra langfredag til påskedag - alle dage fra klokken 11 til 17.

Kurt Schmidt arbejder både på store og små projekter. Gennem påskens kunstrunde kan du blandt andet se ham svinge motorsaven over et nyt projekt - en ulv. Foto: Claus Thorsted

- Kunstrunden finder altid sted fredag til søndag, så det sætter da påsketraditionerne lidt på standby, men jeg plejer da at få holdt lidt påske også. Der er altid run på, når vi holder det her arrangement, for når du får 200 gæster om dagen, så er det jo ikke 200 personer, der bare går gennem forretningen. Det er også 200 personer, du får en god snak med om lige det, som du brænder for.

- Vi laver det år efter år, og har bare set det hele vokse. Kunstrunden er kendt over hele landet, og folk kommer langvejsfra for at være her i området et par dage i påsken.

Jytte Lysgaard fandt tidligt ud af, at hun skulle arbejde med keramik: - Som 14-årig blev jeg introduceret til det i billedkunst, og fra da vidste jeg bare med det samme, at det her var det, jeg skulle med mit liv. Foto: Claus Thorsted

Kunst og motorsave

Højer er blevet lidt af et centrum i årets kunstrunde, for med 11 udstillere i området er der masser at se på. Én af de helt nye udstillere er Kurt Schmidt, som i år har åbnet sit værksted op for første gang. Men en god del af arbejdet foregår nu ude i det flotte påskevejr, for motorsaven er et vigtigt arbejdsredskab, når man som Kurt Schmidt har kastet sig over træskulpturer.

For trods godt ti år som medlem af foreningen, så har Kurt Schmidt ikke været med før i år.

Der skulle en flytning til, og med den nye placering lige udenfor Højer er det tid til at åbne op og vise lidt af det livsværk, som træskulpturerne er for Kurt Schmidt. Han har mere eller mindre altid snittet i træ, siger han med en slet skjult reference til Emil fra Lønneberg:

- Da jeg var barn, fyrede vi altid med brænde. Og jeg savede jo brænde sammen med min far, men jeg fandt også en stor glæde ved at snitte i træ - og så blev det bare en hobby for mig. Men jeg blev altså ikke spærret inde i værkstedet!, griner han.