På opdagelse gennem objektivet

Højer Efterskole bruger hvert år ugen op til påske til et kreativt projekt. I år er det blevet et samarbejde med Tøndermarsk Initiativet, som støtter op om projektet. Onsdag er der fernisering på 'Fotomaraton lige til grænsen', som projektet hedder. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

De tre dage op til påske er traditionelt tid for et projekt på Højer Efterskole. I år er det blevet til et fotomaraton - og et nyt samarbejde.

HØJER/LÆGAN: I en verden af smartphones er foto for alvor blevet en interesse og hobby, som bogstaveligt talt er lige ved hånden. Det har Højer Efterskole i denne uge valgt at gøre til en helt lokal projektuge, for de tre dage op til påskeferien er traditionelt lig med projekter på efterskolen. Med kameraet lige ved hånden var ideen for alvor på sporet - eller skulle man sige stien. Højer Efterskole har nemlig slået sig sammen med Tøndermarsk Initiativet, der med sin eventpulje støtter op om tre dages fotomaraton med udgangspunkt i den nye Marsksti. Over to dage fotograferer eleverne på og ved stien. Resultaterne skal stå klar onsdag formiddag, når skolen holder fernisering på udstillingen "Fotomaraton lige til grænsen" på Østerhus ved Kiers Gaard i Højer.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Mobiltelefonernes kameraer er i centrum i projektugen. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Kreativt indspark Med på turen rundt i Marsken fik eleverne et godt, kreativt indspark fra netop Tøndermarsk Initiativet, hvor kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen delte ud af sin store fotoerfaring på en workshop. Og det var der brug for, hvis man spørger Sif Henriksen, som er en af de mange elever, som er på fotomaraton denne uge. Det er nemlig ikke alle, der har lige stor fotoerfaring: - Vi starter på meget forskellige niveauer - nogle har fotograferet meget, og andre ved dårligt nok, hvordan et kamera virker. Men det er super sjovt at arbejde med. Jeg har selv et spejlreflekskamera, men har lidt manglet inspirationen til at komme ordentligt i gang med det - det vil jeg nu. Jeg er virkelig blevet inspireret af at være med her. Det billede kan Emma Kristensen også genkende: - Jeg er helt klart blevet mere kreativ med mine billeder af, at vi har haft sådan en dags tid her. Det er super sjovt.

Foto: Niklas Majgaard Grupperne arbejder med forskellige temaer. Her forsøger Emma Kristensen og Sif Henriksen at give deres helt eget bud på emnet 'træer'. Foto: Niklas Majgaard

Fra foto til fernisering Hele turen ender onsdag, hvor eleverne viser resultaterne af deres anstrengelser på marskstien. Opgaven er nemlig ganske bred, så nogle fotograferer indenfor temaer, andre arbejder kreativt med billederne og laver collager, mens nogle elever også laver digitale fotobøger fra turen rundt i det solbeskinnede marsklandskab. Onsdag kan alle se resultatet af elevernes fotomaraton. Det sker, når der på Østerhus i Højer er fernisering på udstillingen 'Fotomaraton lige til grænsen', som er en anderledes naturudstilling - inspireret af Marskstien og Tøndermarsken, hvor elevernes fotoprojekter bliver udstillet. Det sker klokken 10.00.

Foto: Niklas Majgaard De unge skyder fortrinsvist med mobiltelefoner. Det har flere fordele, for i dag kan en smartphone også bruges til at redigere billeder i for eksempel Lightroom CC eller Snapseed. Enkelte bruger dog også "rigtige" kameraer. Foto: Niklas Majgaard

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Unge sætter spor på Marskstien. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet. Billedet må benyttes i forbindelse med omtale af Tøndermarsken og/eller Tøndemarsk Initiativet.

