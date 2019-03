Lørdag var en gruppe på østerstur på vaden ved Rømø, hvor der blev ledt efter østers og andre skaldyr.

Rømø: Den er halvsvær at åbne. Den har en konsistens, som får nogle til at rynke på næsen. Og så er den særdeles eftertragtet. Lørdag morgen og formiddag var østersen i centrum på en tur arrangeret af Sort Safari. Guiderne Iver Gram og Flemming Juhl Søndergaard tog imod ved Stormkaj på Rømø Havn, som var udgangspunktet for turen. Deltagerne ankom løbende. - Vi vil gerne give dem en oplevelse af Vadehavet og give dem en oplevelse af østers og den dybe østershistorie, fortalte Iver Gram, der foruden at være guide også er ejer af Sort Safari. Der var 52 tilmeldt turen. - Østersture er blevet populære. Det er sjovt og fascinerende at gå i Vadehavet, og så er det sjovt at komme hjem og frådse i østers, som er en dyr luksusvare, sagde Iver Gram.

Den smagte skønt, salt og friskt. Berit Hougaard fra Odense

Foto: Jacob Schultz Deltagerne mødtes på havnen og gik derfra mod Vadehavet, hvor de skulle lede efter østers. Foto: Jacob Schultz

God maske Dagens program begyndte med et foredrag af Flemming Juhl Søndergaard. De fremmødte - nogle var trukket i vaders og andre i gummistøvler - hørte om lidt af hvert. Blandt andet blev de orienteret om, at mudderet, de skulle ud i, var særdeles velegnet som ansigtsmaske - så vidste folk det, hvis de skulle vælte. - Det vil sige, at hvis nogle af jer sætter jer ned, så er I bare smukkere i morgen, sagde guiden. Han kunne også fortælle, at man har spist østers siden stenalderen, og at den op gennem tiden udviklede sig til en eftertragtet spise og en handelsvare. Den blev også et mål for tyve, og på et tidspunkt blev der indført dødstraf for tyveri af skaldyret. De fremmødte hørte også om, hvordan den oprindelige østers-type uddøde i Vadehavet, og om hvordan man siden udsatte stillehavsøsters - en art man ikke troede kunne formere sig. Det kunne de. I dag er der adskillige tons i Vadehavet. - Det er i hvert fald mere, end I kan spise, fastslog Flemming Juhl Søndergaard.

Foto: Jacob Schultz Anders og Lily Bøvling, Aabenraa, havde deres datter Josephine med på østerstur. Foto: Jacob Schultz

Fremtryllede sandmusling Så gik turen ellers ned på stranden. Med knasende muslingeskaller under fødderne gik deltagerne bevæbnet med spande hen mod det sted, hvor der skulle drejes ud over vaden. Lidt ude gravede Flemming Juhl Søndergaard ned under et lille hul og fremtryllede en sandmusling. - Herinde ligger et hvidt stykke kød, som næsten kan sammenlignes med kammusling, fortalte han. Lidt efter havde han fat i en østers, som han åbnede. - Overfladen på østersen her skal være pæn og blank, og så skal den dufte af havvand, sagde guiden, der selv skyller sine østers, inden han spiser dem, for at udgå mudder. Han overlod den populære spise til Berit Hougaard, som smagte dagens første, åbnede af slagsen. - Den smagte skønt, salt og friskt, fortalte hun. Hun var taget på østersturen med sin mand Hans Hougaard - de kom fra Odense. De var blandt andet med for at lære. - Normalt køber jeg dem åbne hos fiskehandleren, men det er jo ikke helt det samme, og det kunne være sjovt selv at tage herover, sagde hun. - Så er det fordi mig og min mand godt kan lide at have nogle oplevelser ud af huset ud over det almindelige, sagde Berit Hougaard, der en gang imellem - for eksempel nytårsaften - spiser østers med sin mand.

Foto: Jacob Schultz Guide Flemming Juhl Søndergaard viste, hvordan man åbner en østers. Foto: Jacob Schultz

Ikke den store gevinst Jagten på østers gik ind, og deltagerne spredte sig ud over et lidt større område. Det var dog ikke helt let for deltagerne at finde østers, og de medbragte spande blev ikke umiddelbart fyldt op. Det skyldtes, at de to østersbanker, der var i lige i nærheden, stod under vand. Der var en høj vandstand på grund af vind, fortalte guiden Flemming Juhl Søndergaard. Nogle østers kom der dog i spandene.

Foto: Jacob Schultz Berit Hougaard fra Odense smagte dagens første, åbnede østers - den smagte skønt, salt og friskt, fortalte hun. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Vandet var til den høje side, og det gjorde, at deltagerne ikke havde så let ved at fylde deres spande. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Der er masser af stillehavsøsters i Vadehavet. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Deltagerne gik ud over vaden i jagten på den kostbare spise. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Sort Safari arrangerede lørdag muslinge- og østerstur fra Havneby på Rømø. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Sort Safari arrangerede lørdag muslinge- og østerstur fra Havneby på Rømø. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Sort Safari arrangerede lørdag muslinge- og østerstur fra Havneby på Rømø. Foto: Jacob Schultz