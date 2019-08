På ny formidlingsstation og marsksti kan man gå på opdagelse i Tøndermarsken

- Vi glæder os rigtig meget til at åbne. Det bliver en stor dag. Højer Mølle er den naturlige port til Tøndermarsken. Vil man vide noget om Tøndermarsken, kan man komme her, fortæller Keld I. Hansen som er projektdirektør i Tøndermarsk Initiativet.

Den nye formidlingsstation ved Højer Mølle ligger i de to kornmagasiner Store Spiker og Lille Spiker, og er lavet i et samarbejde mellem Tøndermarsk Initiativet og Museum Sønderjylland.

En introduktion til Tøndermarsken

Indvielsen starter kl. 13, hvor blandt andet Tønders borgmester, Henrik Frandsen, vil holde tale. Kl. 14 åbner udstillingen og det er gratis at deltage.

Udstillingen på Højer Mølle starter i Store Spiker. Her bliver man introduceret til området og dets byer, landskabets dannelse og livet i marsken. Ifølge museumsinspektør på Museum Sønderjylland, Anne Marie Overgaard, skal det være med til at give gæsterne det store billede af området og livet i området. Og ikke mindst hvordan folket lever med og mod vandet.

- Den røde tråd er vand. Man kan vel godt sige, at vores motto er: Skabt af havet, formet af mennesket, lyder det fra hende.

Udstillingen fortsætter i selve møllen, som kaldes Lille Spiker. Her er der fokus på klima, og der er derfor lavet et såkaldt klimalaboratorie. Her kan man blandt andet få en forståelse for, hvad forskellige ting som diger, landbrug og bebyggelse gør ved landskabet.