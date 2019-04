På ligakurs: TM Tønder i ilden i påsken

Datoerne for kvalifikationskampene til ligaen mellem TM Tønder og Sydhavsøerne er nu aftalt. To kampe spilles i påsken, en eventuel tredje og altafgørende kamp den 28. april i Tønderhal 2.

Den samlede vinder af opgørene går videre til en afgørende oprykningsduel mod et liga-hold.

Den lokale håndboldklub og Sydhavsøerne er blevet enige om datoerne for de indbyrdes kvalifikationskampe mellem de to hold.

TØNDER: Påskeferien er aflyst for TM Tønders håndboldspillere i 1. division.

Sen kamp

Første kamp mellem Team Sydhavsøerne og TM Tønder spilles skærtorsdag den 18. april klokken 15 i Tønderhal 2.

Returkampen i Maribohallerne er aftalt til 2. påskedag, mandag den 22. april klokken 15.

En eventuel tredje kamp, der bliver nødvendig, hvis de to hold vinder en kamp hver, spilles søndag den 28. april klokken 19.30.

- Det sene tidspunkt skyldes, at der er et volleyballstævne i Tønder Fritidscenter den weekend, fortæller direktør for TM Tønder, Kim Wittenkamp.

Team Sydhavsøerne er alt andet end en ønskemodstander for Tønder. Faktisk har holdet tabt begge turneringskampe mod dem i indeværende sæson. Senest blev udekampen i Maribohallerne i marts tabt med 22-26.

Forud for opgørene mod Team Sydhavsøerne spiller TM Tønder sæsonens sidste turneringskamp på lørdag klokken 16 hjemme mod Frederikshavn. Kampen er uden reel betydning, idet TM Tønder uanset udfaldet er sikker på at slutte på andenpladsen.