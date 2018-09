På legendarisk bane: Petersen på podiet

21-årige Ole Petersen fra Bredebro oplevede en weekend med mange lyspunkter og en enkelt svipser. Men til sidst kørte han sig på podiet og har for alvor kørt sig i position som favorit til årets DST-mesterskab

- Det har været en rigtig god weekend, både for Ole og hele holdet bag. Der var faktisk ingen, der troede på, at det var første gang, at Ole kørte her, siger Ole Petersens far, Dan Petersen. Han er samtidig chef for familieteamet OP Motorsport, der i DST-sammenhæng indgår i "Team Jørgen Hansen biler" med base i Skærbæk.

En hæsblæsende race-weekend på den legendariske tyske Formel 1-bane, Hockenheimring, bød for den 21-årige Bredebro-kører på flere opture og en enkelt bitter nedtur. Til sidst sluttede han på andenpladsen i finaleheatet, og med sine nærmeste mesterskabskonkurrenter bag sig, bevarede Ole Petersen føringen i den samlede stilling.

HOCKENHEIM/BREDEBRO: Ole Petersen ligner nu for alvor et godt bud på en kommende mester i en af dansk motorsports superklasser, DST - Danish Superturisme Turbo.

Gode tider

Det var første gang, at den danske DST-serie gæstede Hockenheimring i det sydtyske. Her fandt Ole Petersen og hans mekanikere hurtigt farten i bilen. Det blev to gange til de bedste tider i den frie træning, og tredjepladsen i den pointgivende kvalifikation var også helt efter bogen.

I det første af tre mesterskabsheat kørte Bredebro-køreren over målstregen som nummer tre, og dermed var der for alvor sat kurs mod en topplacering. Chancen blev dog nærmest pulveriseret, da Ole Petersen i anden heat kom galt af sted i første sving, hvor han drejede rundt, og i et stærkt forkortet heat efterfølgende måtte nøjes med en 13. plads. Det sved - ikke mindst i forhold til mesterskabspoint.

I finalen, hvor han startede som nummer seks, viste Ole Petersen, at han både havde fart i bilen og godt fat i rattet. Andenpladsen på Hockenheim efter Martin Andersen, der for alvor har meldt sig ind i mesterskabskampen, var fortjent belønning for en veldisponeret løbsweekend, hvor den rigtige dækstrategi også var en afgørende faktor.

DST-mesterskabet fortsætter kommende weekend på Ring Djursland, og to uger senere er der finaleweekend på Padborg Park.