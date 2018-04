På den anden side af grænsen taler de nabosprog

Region Sønderjylland-Schleswig: I stedet for at se på sproget på den anden side af grænsen som et fremmedsprog, kunne man også vælge at se det som et nabosprog.

Det er indgangsvinklen ved en konference i Ecco-Centret torsdag 3. maj. Konferencen vil sætte fokus på vigtigheden af sprogkompetencer, og hvad der skal til for at øge interessen blandt særligt børn og unge for at lære nabosproget.

Nabosprogskonferencen er målrettet politikere, erhvervsliv og undervisere, men alle er velkomne; det foregår fra klokken 11.30 til 17.00.

- Skoleeleverne er aktive hen over grænsen, og kulturelskere benytter sig af kulturtilbud i Sønderborg, Husum og Flensborg. Det hele er muligt uden sprogkundskaber, men det er så meget lettere og mere attraktivt, når vi kan tale sammen, siger Gabriele Stappert, formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, i en pressemeddelelse.

Programmet indeholder oplæg om nabosprog, didaktik og dannelse. Desuden er der paneldebat med lokale og regionale politikere og sprogeksperter.