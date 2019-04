For at sikre den økonomiske balance i en fælleskommunal parkeringskontrol skal antallet af ugentlige parkeringsafgifter udstedt i Tønder Kommune stige fra 14 til 22.

Svaret skal findes i den fælles sønderjyske parkeringskontrol og en lovændring. Sidstnævnte gør, at statens andel af parkeringsafgifter øges. Tidligere delte staten og kommunerne lige over, altså 50 procent til hver af de samlede afgiftsindtægter, dog med den tilføjelse, at kommunerne stod for samtlige udgifter (lønudgifter til personale, udstyr m.m.). Lovændringen gør nu, at staten får 70 procent og kommunerne 30 procent af de samlede indtægter, men at kommunen fortsat står med samtlige udgifter.

Baggrunden for opfordringen er, at Tønder Kommune - ikke helt frivilligt - har besluttet at stramme grebet om parkeringssyndere. I stedet for i gennemsnit at udskrive 14 ugentlige parkeringsafgifter på offentlige parkeringspladser, vil dette antal pr. omgående blive forhøjet til 22. Og hvorfor så det?

TØNDER: Her følger et godt råd og en advarsel til alle bilister i Tønder Kommune: Pas på hvor du stiller bilen og husk p-skiven.

Parkeringsbøde: Er en parkering decideret til fare for andre, eller forhindrer den andre trafikanters færdsel, kan politiet give en parkeringsbøde.Parkeringsafgift: Overtræder man de lokale parkeringsbestemmelser i det offentlige, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift.Private parkeringsselskaber kan ligeledes opkræve en parkeringsafgift for manglende betaling, uberettiget brug af parkeringspladsen eller uhensigtsmæssig placering af bilen på private områder.Kilde: www.pvagt.dk

Udgiftsneutral

For at opnå økonomisk balance i det nye regnestykke, er der ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget i Tønder, Bo Jessen (V), behov for at antallet af parkeringsafgifter øges. Helt præcist er det udregnet til, at p-vagten på de dage, hvor vedkommende er ude med de dyre hilsner under vinduesviskerne, skal øge antallet fra nu dagligt syv til fremover dagligt 11 afgifter/bøder.

- Ordningen skal være udgiftsneutral. Det er altså ikke en pengemaskine. Så det handler om at finde den rette balance, siger Bo Jessen.

Restriktioner med blandt andet time-parkering på flere kommunale parkeringspladser skal ikke mindst være med til at sikre en udskiftning blandt de parkerede biler, og dermed mulighed for at finde en offentlig p-plads i nærheden af bestemmelsesstedet - fortrinsvis i bymidten.