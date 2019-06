Overtaget af kæde: Danmarks næststørste campingplads lander millionoverskud

First Camp Lakolk er i gang med sin tredje sæson på vadehavsøen. Regnskabet fra sidste år viser, at firmaet fik et overskud på tæt på to millioner kroner fra driften på Rømø.

TØNDER: Med virkning fra 1. januar 2017 overtog den svenske campingkæde, First Camp, driften og udviklingen af Danmarks næststørste campingplads, Lakolk Camping. Koncessionsaftalen mellem parterne First Camp og Tønder Kommune sikrer blandt andet, at First Camp skal investere ni mio. kr. i pladsen i løbet af de første fem af de i alt 20 år, som aftalen gælder. Og arbejdet med at opgradere pladsen er i fuld gang, fortæller Robert Petera Madigan, der er manager på campingpladsen på Lakolk. - Nu i vinter har vi bygget 15 toiletter og 15 brusere. Desuden har vi etableret nye handicaptoiletter, fortæller Robert Petera Madigan på en blanding af svensk, dansk og engelsk.

Det går bra. Robert Petera Madigan, manager, First Camp Lakolk

De tyske gæster nyder lige nu livet på First Camp Lakolk. Faktisk udgør de tyske turister 81 procent af pladsens gæster, oplyser manager Robert Petera Madigan. Danskerne tager sig af ni procent. Foto: Martin Franciere

Nye hytter og asfalt Lige nu er sæsonen ved at komme op i omdrejninger. Fra næste uge er det absolut højsæson, og campingpladsen vil have de 1000 pladser belagt med gæster og turister, der er taget til Rømø for at nyde naturen og den flotte sandstrand, Lakolk Strand, der er en af Europas bredeste. - Det går bra, udbryder manageren og tilføjer, at pladsen i indeværende sæson er 100.000 kroner foran sidste års omsætning. Som beskrevet, er First Camp i gang med en stor opgradering af pladsen. Der er i foråret lagt ny asfalt på alle stier og småveje over hele pladsen, og der er etableret et fuldautomatisk tjek ind med nummerplade-scannere. Anlægget er for tiden ved at blive finjusteret. Desuden er håndværkere lige nu travlt beskæftiget med at bygge fire små træhytter, som er et tilbud til backpackere, der har fået ødelagt teltet. - Prisen for hytterne bliver på mellem 350-500 kroner. Det er et billigt tilbud, siger Robert Petera Madigan.

Manageren Robert Petera Madigan vil ikke fotograferes, så han hiver fat i hustruen, Ursula Petera Madigan, der også er manager på campingpladsen på Lakolk. Foto: Martin Franciere

Tilfredsstillende resultat At det går godt for First Camp Lakolk - der er den største campingplads, som svenske First Camp driver - kan også aflæses af sidste års regnskab. Et uddrag heraf er autogenereret af Jysk Fynske Mediers tekstrobot, på baggrund af data fra Erhvervsstyrelsen: Efter et underskud i 2017 kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet First Camp Lakolk A/S, der driver campingpladsen på Lakolk. Det fremgår af det nye regnskab for 2018, som firmaet, der ledes af direktør Unni Åström, har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -51.472 til 1,7 millioner kroner før skat. Sidste år voksede formuen i Rømø-virksomheden fra 954.043 til 2,3 millioner kroner. I ledelsesberetningen får regnskabet denne kommentar: "Ledelsen vurderer årets realiserede resultat som tilfredsstillende." First Camps finansdirektør, Jan Yregård, har ikke ønsket at kommentere regnskabet fra First Camp Lakolk eller oplyse, hvor meget firmaet har investeret i bygninger og infrastruktur på pladsen.

Der er investeret massivt i byginger, infrastruktur og tjek ind på campingpladsen, der har 1000 pladser. Foto: Martin Franciere