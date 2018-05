Overskæring: Folketingsmedlem fik en traktortur

Som optakt til samrådet om lukningen af jernbaneoverskæringer langs rute 11 har folketingsmedlem Troels Ravn (S) taget en traktor-tur i området omkring på den stærkt trafikerede hovedvej syd for Skærbæk. "Studieturen" skærpede hans argumenter overfor transportministeren og kravet om at etablere bomanlæg ved Gårdkrogsvej-overskæringen

- Beslutningen forekommer helt tåbelig, og jeg er bekymret for, om den er truffet på et forsvarligt og oplyst grundlag, siger Troels Ravn.

Folketingsmedlem Troels Ravn (S) har taget initiativ til samrådet og målet er at få omstødt beslutningen om flere lukninger, herunder den ved Gårdkrogsvejs syd for Skærbæk.

Oprindelig havde BaneDanmark planer om at lukke otte lokale jernbaneoverkørsler. På et tidligere tidspunkt blev overkørslen Gallehus Skovvej taget ud af planen for at blive sikret med et bomanlæg. Også overkørslen Svanstrupholmvej nord for Bredebro skulle nedlægges, men den vil ligeledes blive sikret.Stiovergangen ved Papegøjestien syd for Tønder, der benyttes af mange cyklister, vil ligeledes bliver sikret med bom.De fem overkørsler, der herefter står til at blive lukket, er ud over den ved Gårdkrogsvej syd for Skærbæk overkørslerne ved Brøns Skovvej, Søndervej i Døstrup, Mollerupvej samt Hedegårdsvej i Visby.

Langt væk

Med til besøget i Skærbæk hørte også en traktor-tur gennem området på og omkring rute 11 og dermed den hovedvej, der har udsigt til at få langt mere tung landbrugstrafik, når BaneDanmark som besluttet lukker seks overskæringer.

- For mig ser det ud til, at man ikke har tænkt det hele igennem. Man løser et problem for lokomotivførerne, men skaber nye for andre. Det er lidt fortærsket, men for mig at se er dette et eksempel på, at der er langt fra København, hvor beslutningen er truffet, og selve åstedet, hvor beslutningen føres ud i livet. Beslutningsgrundlaget er ikke godt nok, vurderer Troels Ravn.

Hans Otto Sørensen driver både en stor landbrugsejendom og flere virksomheder med sammenlagt op til 20 medarbejdere fra sin ejendom. Sammen med blandt andet Tønder Kommune har han gennem hele forløbet efterlyst en økonomisk redegørelse for, hvor meget en sikring af overkørsler koster, set i forhold til de samfundsøkonomiske udgifter for lokalsamfundet og lodsejere, en lukning vil medføre. Den opgørelse er aldrig blevet lavet.

- Det er nødvendigt at få dokumenteret udgiften ved en løsning med bomme. Kan vi for relativt små midler sikre en god trafiksikkerhed for både trafikanter og togførere, må de hensyn veje meget tungt, siger Troels Ravn.

Han tilføjer at sagen omkring overskæringer også handler om politiske bestræbelser om et Danmark i balance.

- Det må ikke modarbejdes af tåbelige beslutninger, lyder det fra Troels Ravn, der bl.a. er medlem af Folketingets udvalg for landdistrikter.