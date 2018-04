Overbygningsskole er klar til at tilbyde skak som valgfag

Tønder: Tønder Distriktsskole har nu fået mulighed for at tilbyde to nye valgfag til eleverne på overbygningsskolen. Børn- og skoleudvalget godkendte således på aprilmødet valgfagene "skak" og "faglig fordybelse", som, hvis de oprettes, kan komme på skemaet fra 1. august.

De to valgfag bliver en tilføjelse til en lang række valgfag, som overbygningskolen kan tilbyde.

- Det er det, der er styrken for overbygningsskolen - at vi netop har muligheden for at tilbyde så stor og bred en vifte. Vi har også valgfag, der er rettet mod erhvervslivet, fortæller skolebestyrelsesformand Thomas Ørting Jørgensen.

Han peger på, at mange forskellige valgfag giver skolen muligheden for at "ramme børnene dér, hvor de er".

- Det vil sige at tilbyde dem muligheder for at blive dygtigere på nogle områder, hvor de har specielle interesser, og den kobling er jo altid interessant, fordi det er typisk der, hvor barnet eller den unge er interesseret og motiveret og engageret, at man også opnår de bedste resultater. Og resultater her igennem valgfag er jo også noget, der kan smitte af på den generelle læring i overbygningsskolen, så vi ser en god synergi der, siger Thomas Ørting Jørgensen.