Over en million kroner til mere trafiksikkerhed

I Arrild, vest for Toftlund og på Enghavevej i Løgumkloster investeres tilsammen 1.150.000 kroner for at nedbringe hastigheden og dermed øge sikkerheden for trafikanterne.

TØNDER: Trafiksikkerhed har høj prioritet i Tønder Kommune, hvor der i indeværende år er øremærket fire millioner kroner til at gennemføre trafikplaner i centerbyer, sikring af skoleveje og til at fjerne de såkaldte "sorte pletter", der er vejkryds eller strækninger med høj uheldshyppighed. Tidligere på året har godt 1,5 millioner kroner fra trafiksikkerhedspuljen fået ben at gå på, og nu er yderligere 1.150.000 kroner på vej ud i trafikken. Teknik- og miljøudvalget anbefaler, at pengene bruges til henholdsvis etablering af en byport på Skærbækvej i Arrild, hastighedsdæmpende foranstaltninger på Enghavevej i Løgumkloster samt etablering af rumleriller på Rømøvej vest for Toftlund.

Det er godt, at der nu sker noget. Det er voldsomt fornuftigt. Mie Møller, skoleleder, Arrild Privatskole

Fartsyndere Det største beløb, 600.000 kroner, foreslås brugt på byporten i Arrild. Her er Skærbækvej en skolevej, og der er i 2016 opsat skolepatruljeblink. Der er målt hastigheder på Skærbækvej, som viser at 57% af bilisterne kører over hastighedsgrænsen, og heraf kører 15% hurtigere end 64,4 km/t.. En byport med midterhelle skal sørge for, at bilister letter trykket på speederen og dermed øger sikkerheden for skoleelever, der er et fokusområde i kommunens trafikplan. Her lyder målsætningen frem til 2020, at ingen elev må komme til skade på vej til og fra skole. For skoleleder i Arrild Privatskole, Mie Møller, er udsigten til byporten god nyhed. Faktisk er skolepatruljernes arbejde meget udsat, til tider farligt, fordi der køres så stærkt på Skærbækvej. - Det er godt, at der nu sker noget. Det er voldsomt fornuftigt, siger hun.