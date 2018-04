Over 550 underskrifter mod 400-kilovolt-linje

Socialdemokraternes kredsformand i Tønder Kommune, Lisbeth Hansen, satte underskriftindsamlingen i værk for et par uger siden. Hun håber, at så mange som muligt, skriver under. Foto: Martin Franciere

Lisbeth Hansen har på et par uger indsamlet over 550 underskrifter mod højspændingslinje gennem Tønder Kommune. Ledningerne skal ikke hænge i luften, men i jorden, mener underskriverne.

TØNDER: På omkring to uger har 550 borgere skrevet under på, at Tønder Kommune ikke skal gennemskæres af en højspændingsluftledning fra Endrup i nord til syd for Sæd ved grænsen. Det er Socialdemokraternes kredsformand, Lisbeth Hansen, der iværksatte indsamlingen, som både findes som fysiske blanketter, der ligger i byens forretninger, og på nettet, hvor man kan skrive sig op og dermed vise sin modstand. - Det kunne sagtens være bedre. Men det er en start, og der skal nok komme flere, siger kredsformanden i Tønder Kommune. Lisbeth Hansen har også bevæget sig ud, hvor folk samles. Blandet andet har hun stået i Kvicklys foyer om fredagen, og forrige weekend dukkede hun op på messen i Bredebro.

Ordlyden på underskriftindsamlingen Vi protesterer mod Energinets nye luftledningsføring gennem Tønder Kommune. Den vil komme til at gå gennem naturfølsomme området til stor gene for det rige fugleliv i Vadehavsområdet.Ligeledes vil den komme truende tæt på den netop etablerede naturpark i Sølsted Mose.



Vi opfordrer til, at ledningerne nedgraves. Således at den unikke natur skånes og bevares for eftertiden.

Underskrifter i Bredebro I Bredebro fik kredsformanden 200 underskrifter i løbet af to en halv time. Også tirsdag var hun til informationsmødet om 400 kiloVoltlinjen samme sted. Her fik Lisbeth Hansen 100 underskrifter umiddelbart før mødet. - Rigtig mange fortalte, at de allerede har skrevet under på nettet, siger Lisbeth Hansen, der som oftest mødes af et "Vi har allerede skrevet under" eller "Ja, selvfølgelig vil vi gerne det", når hun møder folk på gader, stræder og i Kvickly. Indsamlingen er primært rettet mod borgerne i Tønder Kommune, men det kan ikke udelukkes, at andre skriver under. Blandt andet for at undgå dubletter, er Lisbeth Hansen i løbende kontakt med en anden underskriftindsamling, der er startet længere oppe ad den nye, påtænkte højspændingslinje.

Elkabler i jorden Her har "Foreningen for elkabler i jorden" også succes med at høste underskrifter fra utilfredse borgere og naturmennesker, der ikke mener, at den nye 400 kv-linje skal ødelægge det visuelle indtryk af Vestjylland. Indsamlingen hér blev startet før Lisbeth Hansen søsatte Socialdemokratiets indsamling. - Jeg var ikke opmærksom på, at der var startet en indsamling. Vi er i dialog for at forhindre, at folk skriver under flere gange på underskriftindsamlingerne, siger Lisbeth Hansen, der lørdag på nettet havde modtaget 150 underskrifter. Til de sammenlagt allerede afgivne 550 underskrifter skal der så lægges de mange underskrifter, der er sat på papirerne rundt om i byens butikker. De er ikke samlet ind endnu.