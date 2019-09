Otte år gammel sex-sag rullet op i retten

En 53-årig mand blev mandag frifundet for voldtægtsforsøg, men dømt for adskillige seksuelle overgreb mod en pige i sin nærmeste familie. Hun var mellem syv og 10 år, da overgrebene stod på. De foregik på sommerferier på mormorens ejendom ved Skærbæk.

Manden blev dog frifundet for et forsøg på voldtægt, som han ligeledes var tiltalt for. En enig domsmandsret vurderede, at der ikke var ført det fornødne bevis til at løfte den del af anklagen.

- Thi kendes for ret, lød det her i dommer Søren Rune Schrøders indledning, hvorefter den 53-årige blev idømt ni måneders ubetinget fængsel for gentagne seksuelle overgreb begået mod en dengang lille pige i den dømtes nærmere familie.

Det var en brødebetynget 53-årig mand fra det nordjyske, der mandag middag med sænket hoved fik det sidste ord i retssalen i Sønderborg. Derefter forlod dommeren og to domsmænd lokalet for at vende tilbage med dommen en time senere:

53-årig mand, dømt for sex-overgreb mod en pige under 12 år.

Det havde jeg det ikke godt med. Jeg var klar over, at jeg havde gjort noget forkert.

Ud over ni måneders ubetinget fængsel blev den 53-årige også dømt til at betale en erstatning på 25.000 kroner til sit offer.Påstanden fra pigens bistandsadvokat lød på 60.000 kroner og omfattede altså også en torterstatning for et forsøg på voldtægt. Voldtægtsforsøget var også en del af sagen, men den 53-årige blev ved Retten i Sønderborg frifundet for dette anklagepunkt.

Den 53-årige erkendte, at han havde forgrebet sig på pigen. Det var ifølge ham sket to gange. Han havde befølt hende på intime steder, men afviste, at han, som der stod i anklageskriftet, skulle med trusler og fastholdelse have forsøgt at gennemføre et samleje, og dermed at begå voldtægt. På grund af en sygdom var han slet ikke i stand til dette, sagde han.

Den 53-årige forklarede videre, at han aldrig havde truet pigen til tavshed, men at han i alle årene havde været bange, for, at hun ville fortælle det til andre. For han vidste godt, at han havde gjort noget forkert:

- Det havde jeg det ikke godt med. Jeg var klar over, at jeg havde gjort noget forkert, og sagen poppede op i mit hoved en gang imellem, sagde han.

Han var både forfærdet og lettet over at blive indhentet af fortiden:

I retten kom det frem, at moderen godt nok troede på sin datter, men alligevel ikke var gået til myndighederne, fordi det på det daværende tidspunkt ville havde været for stor en belastning for hele familien. Derfor gik der helt frem til foråret i år, da pigen, som nu er 15 år, fortalte om fortiden til en sagsbehandler. Det fik politiet på banen, og så ringede telefonen hos den 53-årige, der er bosat i det nordjyske.

Pigen sagde blandt andet, at hun havde været udsat for overgreb fra mandens side 30-40 gange. Retten lagde i dommen til grund, at det var sket omkring 15 gange.

Hendes forklaring blev fremført på en videoafhøring af en halvanden times varighed. Den blev afspillet for retten bag lukkede døre, og kan derfor ikke gengives her. Men anklageren, Rikke Brændgaard Nielsen, sagde i sin procedure, at pigen havde aflagt en både troværdig og detaljeret forklaring, som der ikke var grund til at tvivle på.

Et klamt svin

Blandt vidnerne i sagen var også pigens moster, der, efter at sagen var kommet frem, havde kørt den 53-årig fra Nordjylland til en afhøring i Sønderborg. Undervejs på turen havde de talt om sagen:

- Jeg har gjort det. Jeg er et klamt svin, skal den 53-årige havde sagt ved den lejlighed.

I sin procedure lagde anklageren op til en straf på ikke under et halvandet års fængsel, der af hensyn til sagens alvor hverken kunne gøres helt eller delvist betinget.

Forsvareren, advokat Carsten Højer, havde en helt anden opfattelse. Men mente ikke, at der var grundlag for at straffe for voldtægtsforsøget og lagde dermed op til, at hans klient skulle idømmes tre-fire måneders fængsel, der med hensyn til hans dårlige helbred, den ustraffede fortid og den kendsgerning, at sagerne lå så mange år, burde gøres betinget.

Men den påstand fulgte retten altså ikke. Navnlig sagens karakter, grovhed og de familiære relationer gjorde, at sagen ikke kunne afgøres med en betinget dom.

Efter et samråd med sin forsvarer, udbad den dømte sig betænkningstid i forhold til at indbringe sagen for landsretten.