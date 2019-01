LØGUMKLOSTER: Søndag er der koncert i Løgumkloster kirke med organist Poul Skjølstrup Larsen. Programmet er sammensat således, at det viser to meget forskellige sider af orglet. Den slanke og farverige side bliver gennem musik af Johann Sebastian Bach og Nicolaus Bruhns. Det er fortrinsvis den del af orglet, der stammer fra 1969, der her bliver brugt. Det drejer som en variationsrække over koralen "O Gott, du frommer Gott" der består af ni vidt forskellige satser. Den store orgelklang præsenteres i Bach festlige Præludium og fuga i G-dur.

I Husum, der i baroktiden hørte under det danske kongerige, var der en meget talentfuld ung organist, Nicolaus Bruhns, der både havde studeret i København og hos Buxtehude. Fra hans produktion spiller Poul Skjølstrup Larsen to iørefaldende præludier med tilhørende fugaer.

Som kontrast til disse værker, spiller organisten to romantiske værker, Max Regers Benedictus, der både indeholder helt sarte og følsomme klange, men udvikler sig til et stort og dramatisk orgelbrus. Koncerten slutter med den franske romantiker, César Franck. Han har skrevet tre stort anlagte Choraler, som udgør et absolut højdepunkt i det romantiske orgelrepertoire. Her spilles den første Choral i E-dur, et værk der i særlig grad viser de mange nye facetter der kom i den store udvidelse af orglet i 2015.

Koncerten begynder klokken 16 og varer en time.

Der er gratis entré.