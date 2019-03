Opvisning med hop og hyldest

Hun skulle selv på gulvet med springmix-holdet for 0. til 3. klasse - et hold hvor hun er hjælpetræner. Hun kan godt lide at se børnene udvikle sig.

Gaver uddelt

Hun var en af de frivillige, der blev hyldet umiddelbart efter indmarchen. Således stod Tønder Gymnastikforening klar med en gave til alle instruktører og hjælpetrænere.

Efterfølgende var der - som noget nyt - uddeling af gaver til jubilarer.

- Vi vil godt hylde den trofasthed, folk viser, fortalte Susanne Winther, der sidder i bestyrelsen for gymnastikforeningen.

Der var søndag 10 hold med ved opvisningen, og allerede klokken lidt over 11 nærmede man sig 500 betalende publikummer.

Opvisningen er en tradition - en mulighed for gymnasterne, hvor de kan vise, hvad de har øvet sig på.

- Det er noget, især børnene glæder sig rigtig meget til, fortalte Susanne Winther.

Ifølge bestyrelsesmedlemmet prøver foreningen at følge med i, hvad der sker i samfundet, og den vil gerne være en forening, hvor alle er velkomne. I dag tilbyder den blandt andet zumba, yoga, et hold med motion til krop og hjerne, og et hold for små børn, hvor forældre kan være med.

Dagens første opvisning leverede Højer Efterskole, der var et af to gæstehold. Her var både høje hop og rytmiske serier, inden gulvet blevet overtaget af 4-6-årige Spilopper. Derefter stod den på zumba, og således fik publikum ret hurtigt et indblik i gymnastikkens alsidighed.