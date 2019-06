Opvisning: Danseben så langt øjet rækker

600 linedansere fra hele Skandinavien og Tyskland sagde lørdag eftermiddag farvel og tak for i år til Skærbæk med en opvisning, der strakte sig 200 meter gennem byens hovedstrøg.

SKÆRBÆK: - Linedance for fuld skrald, står der skrevet med sølvpalietter forrest på danseleder Susanne Mose's gulgrønne T-shirt.

Og det var netop linedance for fuld skrald, som de 600 deltagere af årets linedancer-træf i Skærbæk leverede på åben gade i Skærbæk. En strækning på omkring 200 meter var forvandlet til dansegulv, og så var der ellers rytmiske trin, hurtige vendinger og små chasséer i - bogstavelig taget - lange baner.

Lørdagsopvisningen i Storegade er traditionen tro højdepunkt og afrunding af Skærbæks tre country- og westerndage omkring Kristi himmelfart.

- Vi kommer til at savne jer et helt år, sagde formand for Skærbæk Erhverv, Amit Mozumdar, i sin farvel-tale til de mange dansere.