Optakt til Tønder Kulturuge: Det bør du se

René Andersen ser frem til Tønder Kulturuge, som han mener er en gylden mulighed for at vise kulturen i kommunen frem. Foto: Lene Esthave

To af kommunens kulturpersonligheder kommer med deres bud på, hvad du ikke må gå glip af i kulturugen, og hvorfor kulturugen er vigtig for kommunen.

TØNDER: På lørdag lægger Schweizerhalle lokaler til den officielle åbning af Tønder Kulturuge 2018. Det bliver starten på en uge fuld af kulturelle tilbud, der er spredt ud over hele kommunen. René Andersen, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune har ikke lyst til at fremhæve nogle specielle arrangementer, der er bedre at gå til end andre - men han nævner alligevel åbningen af ugen som noget, der er et besøg værd: - Jeg ønsker ikke at vælge tre ting ud, som man skal se mere frem til end noget andet, fordi det får de tre tilbud til at fremstå bedre end resten af arrangementerne. Jeg synes, at der er sammensat et vildt godt program, så det ville være synd kun at vælge nogle få og fremhæve dem på baggrund af andre. Når det er sagt, så tror jeg åbningen og afslutningen bliver rigtig flotte, siger han. Afslutningen kommer til at foregå på Kiers Gaard i Højer, hvor Kulturprisen 2018 bliver overrakt lørdag den 6. oktober klokken 17.00.

Anne Mette Pedersens anbefalinger: Lørdag den 29. september: Kulturugens åbning: Schweizerhalle i Tønder klokken 14.00-17.00.



Torsdag den 4. oktober: Fællessang med Midtsyd Kantori og Midtlandskoret: Musik og Teaterhøjskolen i Toftlund klokken 19.30-21.30.



Fredag den 5. oktober: Fernisering af projekt Havfald: Den gamle sluse i Højer klokken 15.00-16.00.

Fællesskabstema Kulturugen har hvert år et nyt tema, og i år er temaet fællesskaber. Det synes formand for Kulturelt Forum, Anne Mette Pedersen, at programmet lever op til. Hun tror, ligesom René Andersen, at åbningen bliver flot, men ellers vil hun anbefale arrangementer, der kræser om temaet fællesskaber. Hun anbefaler ferniseringen af projekt Havfald. Det er et dansk-tysk samarbejde mellem Højer Efterskole og Friedrich-Paulsen-Schule i Niebüll, der har til formål at sætte fokus på havfald, altså affald i havet. Der vil blive udarbejdet et midlertidigt kunstværk af havfald, der er samlet op fra havet. Værket vil blive lavet af kunstnere fra Tønder Kommune og Nordfriesland. - Jeg synes det er rigtig godt gået, at de har lavet et projekt, der skaber et fællesskab over grænserne, siger Anne Mette Pedersen. Ud over havfalds-projektet, ser hun også frem til musikarrangementerne, hvor der flere steder er arrangeret fællessang. - Det er fedt, at de fleste tænker ind i temaet. Det er jo ikke muligt at synge fællessang alene, siger hun.