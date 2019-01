Ruterne ved nytårsmarchen i Løgumkloster ændres hvert år. Fælles for alle er dog, at starten går fra Markedspladsen ned til å-dalen og over aluminiumsbroen. Foto: Uwe Iwersen

Opskriften

Omkring 70 deltagere plus et par hunde i snor plejer at danne marchfolket. Sådan var det også tirsdag eftermiddag på slaget 14, hvor Jonna Posch bød velkommen og ønskede alle et godt nytår.

Inden velkomsten havde hun sammen med nogle hjælpere lavet kaffen klar til vandrefolket, der kunne vælge mellem at prøve kræfter med enten fem eller 10 kilometer. I kaffekøkkenet i Løgumklosters tidligere rådhus nærmest faldt hun over sin velkomst-tale. Den hang på en opslagstavle og havde overskriften: Opskrift på en vellykket dag.

- Så den får i lige her, sagde Jonna Posch, og fortsatte.

- Man tager en kop venlige ord, to toppede kopper forståelse, fire teske tid og tålmodighed, en håndfuld varm personlighed og en stænk humor. Vej ordene nøje, tilsæt forståelsen. Brug god tid og glem ikke tålmodigheden. Bland ingredienserne over ilden med den varme personlighed - blandingen må ikke koge. Hold temperaturen på 37,5 grader og servér i individuelle personer, lød det fra Jonna Posch.

Og med disse ord ønskede hun god tur, hvorefter ægtefælle Eno iført sin gule førertrøje tog føringen, og satte kursen mod broen til Sparekasseskoven. Netop i det øjeblikket brød solen frem. Det stod ikke anført i opskriften på en vellykket dag, men det var særdeles velkommen.