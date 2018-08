Oprørt kvinde truer betjent på livet

TØNDER: Helt præcis hvad hun sagde, fremgår ikke direkte af sagen. Men det var i hvert fald ikke venlige ord, som en 22-årig kvinde overfusede en politimand med, da hun torsdag eftermiddag blev stoppet på en knallert. Det skete lige foran politigården i Nørregade i Tønder. Kvindens ordvalg overfor betjenten var så groft, at hun nu er sigtet for at have truet en person i offentlig tjeneste på livet.

Det kan, hvis hun findes skyldig i retten, indbringe hende en kortere fængselsstraf.

Når kvinden var så sur og oprørt, skyldes det, at et nærmere eftersyn af hendes knallert resulterede i flere sigtelser. Således var der fiflet med motoren, så knallerten kørte hurtigere end tilladt. Desuden var der ikke tegnet nogen forsikring, idet knallerten var afmeldt.

Disse forseelser udløser samlet set en bøde på flere tusinde kroner.