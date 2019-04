Opråb fra politiet: Vis hensyn og hold afstand, når en helikopter skal medtage patienter

Efter en episode i Højer torsdag, hvor redningsfolk måtte bortvise tilskuere og bilister, opfordrer politiet nu borgere til at være opmærksomme og holde afstand, når en lægehelikopter skal lande og lette.

HØJER: Torsdag landede en helikopter i Nørregade i Højer for at medtage en patient.

Det tiltrak en del opmærksomhed fra borgere i området, som stimlede sammen i nærheden af helikopteren.

Tilskuere og biler stod faktisk så tæt, at helikopteren ikke kunne lette igen, da patienten var blevet fragtet fra ambulancen til helikopteren.

- Redningsfolkene og ambulanceredderne måtte bruge ekstra tid på at bortvise bilister og tilskuere, og det er ganske klart, at det bliver lidt mere vanskeligt, når folk er for tæt på, når man skal flytte en patient, siger vagtchef hos Sydjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen.

Redningsmandskabet og ambulanceredderne, der torsdag skulle flytte patienten i Højer, kontaktede efter episoden politiet, og derfor udsendte Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag aften et tweet med en opfordring til borgerne.

I tweetet opfordrer politiet borgere til at være opmærksomme og holde afstand, når en lægehelikopter skal lande og lette.

- Det er en aktuel episode, der får os til at opfordre folk til at holde afstand, vise hensyn og huske på, at det kræver plads, når en helikopter skal lande eller lette med patienter, siger vagtchefen.