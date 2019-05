Oplevelsespark solgt: Se hvad den skal forvandles til

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Tønder har sagt ja til at sælge den tidligere Hjemsted Oldtidspark til en gruppe lokale erhvervsdrivende. De vil forvandle den 12 hektar store oplevelsespark til autocamperplads med et udkigstårn over marsken og Vadehavet som attraktion og trækplaster.

SKÆRBÆK: 2019 bliver den sidste sæson for oplevelsesparken Hjemsted - Danernes Verden i Skærbæk. Det 12 hektar store område på Hjemsted Banke ved Skærbæk med udsigt over marsken og vadehavet købes og overtages af en lokal investorkreds med blandt andet den lokale automobilforhandler Jørgen Hansen i spidsen. Investorkredsen vil forvandle parken til en moderne autocamperplads med op til 254 enheder. Som ekstra trækplaster rejses et 25 meter højt udkigstårn. Fra tårnets top vil der være en storslået udsigt over området med blandt andet Vadehavet som UNESCO-verdensnaturarv. Salget af oldtidsparken for en pris på 1.050.000 kroner blev onsdag aften godkendt af et flertal af kommunalbestyrelsen i Tønder. Ifølge oplægget fra investorerne er der tale om et projekt til i alt 12 millioner kroner, hvoraf de selv agter at bidrage med fem millioner kroner. Borgmester Henrik Frandsen (V) er yderst tilfreds med fremtidsudsigterne for området. - Jeg er rigtig, rigtig glad. Der er tale om et rigtigt godt projekt, som tager udgangspunkt i parkens bygninger, ligesom man agter at bruge og udvikle området med blandt andet søerne til andre overnatningsmuligheder. Jeg er også glad for, at det er ni lokale erhvervsdrivende, der er gået sammen om at fastholde aktiviteterne i området til glæde for hele Tønder Kommune. Det var lige, hvad jeg havde ønsket mig, siger Henrik Frandsen.

Det var lige, hvad jeg havde ønsket mig. Henrik Frandsen (V), borgmester, Tønder Kommune

Sagen Hjemsted Oldtidspark blev etableret tilbage i 90'erne med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Efter at Tønder Kommune i 2016 indfriede lån på godt 27 millioner kroner hos fonden, overtog kommunen ejerskabet af parken. Oldtidsparken tog efterfølgende navneforandring til "Hjemsted - Danernes verden" og drives nu af Skærbækcentret. Ved budgetforhandlingerne i 2018 blev samtlige partier i byrådssalen i Tønder enige om at drifts- og udviklingssikre parken med et årligt tilskud på 2,6 millioner kroner. Skærbækcentret skulle stå for driften og for udarbejdelsen af en udviklingsplan. Efter flere møder med kommunen meddelte Skærbækcentrets forretningsudvalg, at man trak sig fra aftalen og kun ville stå for driften frem til udgangen af 2019. Som konsekvens besluttede partierne bag budgetforliget i februar at lukke parken ned ved udgangen af 2019 og samtidig forsøge at sælge/udleje parken til anden side. Hjemsted - Danernes Verden havde i 2018 af omkring 14.000 gæster, hvilket var under det forventede niveau.

Foto: Lars Krucov Detlef Ifølge oplægget indgår flere af oldtidsparkens nuværende bygninger og søerne i planlægningen af den kommende autocamperplads. Foto: Lars Krucov Detlef

To bud Hjemsted Oldtidspark og siden "Hjemsted - Danernes Verden" har i mange år været en økonomisk klods om benene på kommunen. Flere tiltag til at øge parkens attraktivitet og dermed besøgstal slog fejl, og det resulterede i, at kommunalbestyrelsen i februar i år besluttede at sætte parken til salg. Udbudsrunden med krav om projektforslag resulterede i to konkrete bud. Ud over den lokale investorkreds bag autocamperpladsen og udsigtstårnet var det et udspil fra en gruppe frivillige og ildsjæle, der agtede at overtage parkområdet og videreføre det med afsæt i det nuværende koncept. Men det var der altså ikke flertal for i byrådssalen.

Flertalsbeslutning Selv om borgmester Henrik Frandsen altså er glad og tilfreds med salget og udsigten til nye aktiviteter, var der ikke enighed om salget. Blandt andet stemte SF, Enhedslisten og en enkelt socialdemokrat imod. Sagen blev med henvisning til, at der var tale om en køb-salgssag med navngivne personer behandlet bag lukkede døre. Derfor er JydskeVestkysten afskåret fra at referere fra debatten. Gruppeformand for Slesvigsk Parti, Jørgen Popp Petersen, har tidligere sagt, at han gik ind for et salg, men ikke for enhver pris. - Vi har tidligere ved Lakolk Camping og vandrehjemmet i Tønder set, at man ikke både kan få en god salgspris og samtidig få en køber til at investere store beløb. Jeg synes, salget her er i orden. De får det til en favorabel pris, men der er udviklingsmuligheder, og som kommune er vi ikke længere sponsor. Vores krav til at stemme for salget var dog en tilbagekøbsklausul og en forkøbsret, siger Jørgen Popp Petersen.

Klar i 2021 Tidligere Venstre-mand og løsgænger, Jens Møller, Løgumkloster, siger, at han under debatten rejste spørgsmålet, hvorvidt handlen var en god forretning. - Gennem årene har først Skærbæk Kommune og siden Tønder Kommune puttet anslået 90 millioner skattekroner i parken. Nu sælger man det hele for et nærmest symbolsk beløb. Det ser mærkelig ud, siger Jens Møller. Ifølge oplægget overtager den lokale investorkreds parken efter indeværende sommer- og efterårssæson. Indretningen af autocamperpladsen, herunder også gennemgribende renovering af flere af de nuværende bygninger til et nye formål, skal foregå i hele 2020, således at området åbnes i sin nye funktion i 2021.