Oplevelsesmidler skal skabe opbakning og sammenhold

Når nogen bestiller et sommerhus ved Feriepartner Rømø, så går 20 kroner direkte i en oplevelsespulje. Gennem den gode sommer i 2018 blev det til 183.000 kroner, som onsdag blev delt ud til brug for lokale initiativer.

Rømø Tours er kulminationen på et års arbejde for stifterne Jette Larsen og Claus Cornelsen, som den 12. april indvier den spritnye rute med i alt ni stop.

- Vi har valgt at støtte Rømø Tours med 50.000 kroner. Det er et fantastisk spændende projekt, som rigtig mange lokale virksomheder bakker op om - og det er så godt, at Rømø får det nu, siger hun.

I alt ni lokale tiltag er i år kommet i betragtning til puljens uddeling, og i år har man lagt vægt på, at årets største tilskud gives til et nyt og spændende tiltag i form af Rømø Tours. Rømø Tours, som kører første tur allerede næste måned. De har nemlig fået et tilskud på 50.000 kroner til at drive Rømøs nye traktorbus, forklarer Feriepartner Rømøs direktør, Bodil Glistrup Thomsen:

Heste og musik

Et af Rømøs store strand-arrangementer har i år vokseværk, og derfor er Tinglev Rideklub som arrangør af Rømø Beach Jump også på listen over modtagere. Tinglev-klubben fik ved onsdagens uddeling et tilskud på 10.000 kroner - og forventer i øvrigt, at sommerens stævne bliver det hidtil største. Derfor kommer der også en ekstra bane på stranden, så der bliver to dressur- og to springbaner denne gang, forklarede formand Holger Holm:

- Vi har set en rigtig stor udvikling af stævnet, og vi vil blandt andet bruge pengene til at gøre det større endnu - specielt på markedsføringen. Det er vigtigt for os, at det bliver et oplevelsesstævne for hele familien - og stranden er et unikt sted at have sådan et arrangement.

Underholdningen er også et fokusområde for uddelingen. Egnsspillet Højt til Himlen får 20.000 kroner i støtte, som blandt skal gå til at brede markedsføringen af årets forestilling, Sorgagre, ud over Tønder Kommunes grænser. Stykket får i øvrigt Bodil Jørgensen med som gæsteskuespiller, når det går løs til september.

Ligeledes i september kommer 30.000 kroner fra puljen også til at være den afgørende forskel hos Kulturhuset Emanuel i Skærbæk. Her har man en koncert med Søs Fenger på plakaten, fortalte Tanja Vodder fra Emanuel ved overrækkelsen:

- Vi får et navn til huset, som vi ikke på nogen måde havde fået uden de her penge. Det er Søs Fenger, som kommer og giver koncert til september. Det er lidt udenfor sæsonen, men vi håber, at det bliver til glæde for både lokale og turister.