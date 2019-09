Oplev bøger der har forandret til Danmarks Biblioteksuge

- At høre hvilken bog, der har forandret noget i et menneske, giver et stort indblik i den person. Med så mange forskellige personer, har vi fået både dybe og lette svar, og folk har både valgt skøn- og faglitterære bøger. Det kan være med til at inspire andre til at læse nye bøger, men også til at spørge dem selv, hvilke bøger der har forandret noget i dem selv, fortæller Anne Lyngholm Eriksen, som er teamkoordinator hos Tønder Bibliotek, og som er tovholder på biblioteksugen i Tønder Kommune.

På opdagelse

Hvilke bøger de lokale personligheder har valgt, vil man kunne opleve på udstillinger rundt på kommunens biblioteker. Her vil deres tanker om, hvorfor de har valgt lige netop den bog, være at finde på plakater. Med hele 23 personers tanker spredt ud over to plakater hver, er der nok at gå på opdagelse i. Og det har da også været lidt en udfordring med så mange plakater, fortæller Anne Lyngholm Eriksen. Derfor vil de være at finde i hele biblioteksrummet. De vil dog være også at finde online.

- Mandag lægger vi dem alle sammen ud på vores hjemmeside. Derudover kommer de også til at ligge på Facebook fra på mandag. Her kommer der én ud om dagen, ellers bliver det meget på en gang. Så det kommer til at strække sig over 23 dage, siger Anne Lyngholm Eriksen.