Opklaring af ulykke på Rømø-dæmningen trækker ud

Politikommissær oplyser, at der kan gå lang tid, før man kender årsagen til ulykken på Rømødæmningen tirsdag eftermiddag.

- Vi har talt med nogle vidner, men ind til videre har det ikke været muligt at afhøre de implicerede. Det skal vi også have gjort, ellers bliver det rent gætværk, siger politikommissæren.

I forbindelse med ulykken er der flere ting, der skal undersøges, før man kan drage konklusioner. Søren Rønnov forklarer, at bilinspektøren også tjekker, om der kan være fejl og defekter på køretøjerne, så derfor kan man ikke udelukke, at ansvaret for ulykken skal findes et andet sted, end hos de implicerede.

- Vi vurderer, at det er et tilfælde af uopmærksomhed, der kan være skyld i ulykken, lød vurderingen fra vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag morgen.

RØMØ: Tirsdag eftermiddag kom fem personer til skade i forbindelse med et frontalt sammenstød, der lukkede Rømødæmningen i flere timer.

Alle uden for livsfare

To tilskadekomne er stadig indlagt til behandling efter gårsdagens ulykke på dæmningen ved Rømø. De tre andre tilskadekomne er udskrevet eller på vej til at blive det, lyder meldingen fra Rønnov:

- Meldingen fra sygehusene, der modtog de tilskadekomne, er, at alle er uden for livsfare.

Vil det sige, at der har været personer i livsfare?

- Det kan jeg ikke sige på stående fod. Men når der er tale om et frontalt sammenstød med høj fart, så behandler man de tilskadekomne, som om at deres tilstand er alvorlig. Med så høj en fart, kan der sagtens være alvorlige indre kvæstelser, og den slags er livstruende. Men meldingen efter i går lyder, at ingen længere skulle være i livsfare, forklarer politikommissær Søren Rønnov.

- Jeg vil gerne lige understrege, at der ikke er nogen mistanke til, at nogen af de implicerede skulle have været påvirkede af alkohol eller andet, tilføjer han.